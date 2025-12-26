La gestora del PSOE cede la iniciativa y marca distancias para la investidura de Guardiola: "somos alternativa"

MÉRIDA, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha trasladado toda la iniciativa de las negociaciones sobre la investidura a María Guardiola, que es quien ha ganado las elecciones, si bien ha marcado distancias ante una posible abstención para facilitar la formación del nuevo Ejecutivo regional, al señalar que el Partido Socialista es la "alternativa" al PP y que no es su "socio de gobierno". Así lo ha avanzado en su primera comparecencia ante la prensa tras el nombramiento de la Comisión Gestora que dirigirá al partido hasta el próximo Congreso Regional tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general tras los malos resultados en las elecciones del pasado domingo, que ha estimado que podría celebrarse en mayo. Entretanto, la gestora tomará decisiones inminentes, como la composición del grupo parlamentario o los diputados socialistas que entrarán en la Mesa de la Asamblea, al igual que tendrá que decidir sobre el sentido del voto de la investidura. En este punto, Quintana no ha sido claro con respecto a la decisión que adoptarán los socialistas. Por un lado, señala que primero tiene que ser el partido que ha ganado las elecciones quien tome la iniciativa. "Hay un partido que es el más votado y es el que tiene que tomar la iniciativa", ha dicho Quintana sobre el PP, al tiempo que ha añadido que "si ese partido considera que tiene una serie de socios prioritarios, pues lógicamente actuará en consecuencia". Por parte de los socialistas, además de señalar que en los cometidos de la gestora no está "adoptar decisiones estratégicas de largo alcance", ha remarcado que tienen una "posición de alternancia" y que no son un "socio de gobierno" del PP. "Somos la alternativa al Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular es quien tiene que tomar ahora mismo la decisión", ha remarcado Quintana, quien además considera que sería un "fracaso" para María Guardiola que pidiera a los socialistas que le facilitaran la investidura. (Habrá ampliación)