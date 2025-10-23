La gestora estadounidense Blackstone gana 539,3 millones de euros en el tercer trimestre, un 20% menos

LA NACION

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La gestora estadounidense Blackstone registró un beneficio neto atribuido de US$624,9 millones (539,3 millones de euros) durante el tercer trimestre del año, lo que supone un 20% menos que lo contabilizado entre julio y septiembre de 2024. La entidad ingresó US$3089 millones (2666 millones de euros) en el periodo, un 15,7% menos. Las comisiones por gestión y asesoramiento brindaron US$2056 millones (1774 millones de euros), un 14,5% más, seguidas de los rendimientos de inversiones con US$781,5 millones (674,4 millones de euros), un 50,2% menos.

Las comisiones de incentivos generaron US$200,7 millones (173,2 millones de euros) y los intereses y dividendos otros US$107,5 millones (92,8 millones de euros), un 4,6% más y un 2,1% menos, respectivamente. Por último, los principales de inversión arrojaron un saldo negativo de US$86 millones (74,2 millones de euros), un 7,9% menos, y otros conceptos varios aportaron US$28,7 millones (24,8 millones de euros).

Los costes totales, entre los que se incluyen las remuneraciones a los empleados o los costes generales y administrativos, entre otros, bajaron un 7,6%, para quedarse en los US$1751 millones (1511 millones de euros). Ya en el dato acumulado de los primeros nueve meses, el beneficio alcanzó los US$2004 millones (1729 millones de euros) y los ingresos los US$10.090 millones (8707 millones de euros). Estas cantidades fueron un 3,3% y un 0,6% inferiores en comparativa interanual.

Asimismo, Blackstone mantiene una cifra de "pólvora seca" de US$188.100 millones (162.325 millones de euros) lista para ser invertida. Los activos bajo gestión (AUM) del grupo fueron de 1,242 billones de dólares (1,072 billones de euros), un 12,1% más.

El beneficio distribuible trimestral, que representa el monto con el que poder retribuir a los accionistas, se elevó un 47,7%, hasta los US$1889 millones (1630 millones de euros). En este sentido, se repartirá un dividendo de US$1,29 (1,11 euros) pagadero el 10 de noviembre a los tenedores que figuren como tal al cierre del parqué el 3 de noviembre.

"Blackstone registró un tercer trimestre excepcional. [...] Los flujos entrantes fueron de US$54.200 millones [46.773 millones de euros] en el trimestre y de US$225.400 millones [194.514 millones de euros] en los últimos doce meses", ha afirmado el presidente y consejero delegado de la firma, Stephen Schwarzman.

"Las plataformas líderes que hemos establecido en áreas clave de crecimiento, como la infraestructura digital y energética, están contribuyendo a impulsar el rendimiento de las inversiones de nuestros clientes y nos sitúan en una posición extraordinariamente favorable de cara al futuro", ha añadido.

