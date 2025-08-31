La Global Sumud Flotilla parte de Barcelona a Gaza con 22 barcos y más de 300 personas

BARCELONA, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza este domingo a las 15.30, y progresivamente irán partiendo así los 22 barcos con más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Uno de los organizadores, Thiago Ávila, ha dicho en rueda de prensa que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio". Otro de ellos, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha asegurado que este día "marca el inicio de una Palestina independiente", además de pedir a todo el mundo que se implique en esta misión.