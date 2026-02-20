La gobernadora de Nueva York retira la propuesta de ampliación del programa piloto de robotaxis

Por David Shepardson y Zaheer Kachwala

19 feb (Reuters) -

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha retirado su propuesta de permitir los servicios comerciales de robotaxis en ciudades más pequeñas fuera de Nueva York, según informó el jueves un portavoz de la gobernadora.

"Tras mantener conversaciones con las partes interesadas, incluida la Asamblea, quedó claro que no existía el apoyo necesario para sacar adelante esta propuesta", afirmó el portavoz.

Esta medida supone un revés para Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, que en agosto recibió su primer permiso para comenzar a probar vehículos autónomos en la ciudad de Nueva York, aunque con un especialista cualificado al volante.

La unidad, que ofrece al público alrededor de 400.000 viajes sin conductor a la semana en el área de la bahía de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Austin, Atlanta y otras ciudades, esperaba ampliar su ya considerable presencia en el mercado de los robotaxis y acceder a un gran número de nuevos usuarios.

"Aunque nos decepciona la decisión de la gobernadora, estamos comprometidos con llevar nuestro servicio a Nueva York y trabajaremos con la Asamblea del Estado para avanzar en este tema", dijo un portavoz de Waymo. La autorización de Waymo para hacer pruebas en la ciudad de Nueva York expirará el 31 de marzo si no se prorroga, según informó la empresa. La empresa no está autorizada a ofrecer viajes pagados sin conductor en Nueva York.

"Hemos recibido comentarios de miles de neoyorquinos que han probado Waymo en otras ciudades y quieren poder utilizarlo en su ciudad", añadió el portavoz.

Las operaciones de conducción autónoma ya se enfrentan a un difícil camino hacia la comercialización, ya que la tecnología ha sido objeto de un intenso escrutinio por motivos de seguridad tras los accidentes sufridos por vehículos autónomos. La Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, que representa a 28.000 conductores profesionales, elogió la "sensata decisión de Hochul de retirar el muy impopular proyecto de ley piloto sobre los robotaxis de Waymo en el norte del estado... Al igual que los conductores de la ciudad de Nueva York han luchado y conseguido que Uber y Lyft rindan cuentas, logrando unos estándares salariales mínimos, un límite de vehículos y prestaciones por desempleo gracias a nuestra reciente victoria por una causa justa, los conductores están dispuestos a plantar cara a Waymo".

Las agencias estadounidenses abrieron una investigación después de que un vehículo autónomo de Waymo atropellara a una niña cerca de una escuela primaria en Santa Mónica, California, el mes pasado, causándole heridas leves después de que ella cruzara la calle corriendo desde detrás de un SUV mal aparcado en doble fila.

"Los vehículos autónomos ya están reduciendo las tasas de accidentes y mejorando la seguridad de los peatones en Arizona, California y Texas. Es decepcionante que la gobernadora Hochul retire su propuesta, porque los neoyorquinos merecen las mismas protecciones probadas", dijo Adam Kovacevich, director ejecutivo de Chamber of Progress.

Algunos diputados quieren que el Congreso apruebe una ley que facilite el despliegue de vehículos autónomos a nivel nacional.

Bloomberg News informó anteriormente sobre la decisión de Hochul. (Reporte de David Shepardson en Washington y Zaheer Kachwala en Bangalore; edición de Shinjini Ganguli y David Gregorio; editado en español por Tomás Cobos)