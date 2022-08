La golfista profesional Aza Muñoz regresa al LPGA Tour con la nueva solución para tratar su hipotiroidismo

PARSIPPANY, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--ago. 24, 2022--

La golfista profesional Azahara (Aza) Muñoz regresará al LPGA Tour en otoño como nueva mamá y como la nueva portavoz para la solución Tirosint ® -SOL (levotiroxina sódica). Muñoz se ha asociado con IBSA Pharma Inc. para promover Tirosint-SOL, un exclusivo tratamiento líquido para el hipotiroidismo. Muñoz padece de tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que ataca la glándula tiroidea de una persona y produce síntomas de hipotiroidismo, que incluye letargo, aumento de peso, piel seca y una gran sensibilidad al frío.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220824005207/es/

Muñoz will appear as a spokesperson at in-person events and on social media to promote the brand while wearing the Tirosint-SOL logo on the sleeve of her golf attire. (Photo: Business Wire)

“Antes de Tirosint-SOL, probé tomando comprimidos convencionales de la hormona tiroidea, pero nunca me sentí bien. Me dolía el cuerpo y practicar golf era difícil porque siempre estaba cansada”, expresó Muñoz. “Desde que comencé a tomar Tirosint-SOL, ha sido un cambio revolucionario. Me entusiasma levantarme a la mañana sabiendo que realmente tengo energía para practicar los partidos de golf y para jugar con mi hijo recién nacido. Ya estoy de vuelta con mi swing completo, tanto en la cancha como afuera. Estoy lista para mi regreso a la competencia”.

Como parte de la asociación, Muñoz se presentará como portavoz en eventos en persona y en las redes sociales para promover la marca, a la vez que utilizará el logotipo de Tirosint-SOL en la manga de toda su vestimenta de golf.

Antes del diagnóstico de Muñoz en 2016, pensó que sus síntomas venían del estrés de jugar golf profesional. Después de meses de seguir con los síntomas, fue al médico y le diagnosticó tiroiditis de Hashimoto. Probó tratar la enfermedad usando un medicamento convencional para la tiroides, pero aún luchaba con los síntomas del hipotiroidismo. Mientras estaba con licencia por maternidad en 2021, a Muñoz se le recetó Tirosint-SOL para tratar la enfermedad y ha tomado el medicamento desde entonces.

Tirosint-SOL es la primera fórmula líquida aprobada por la Administración de Alimentos y Fármacos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos para tratar el hipotiroidismo, una enfermedad en la que una persona no puede producir suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades corporales. Tirosint-SOL ha sido clínicamente comprobado para tratar de manera eficaz todo el espectro de los pacientes con hipotiroidismo, desde los pacientes con hipotiroidismo general hasta aquellos que tienen enfermedades concomitantes o que están tomando otros medicamentos que pueden complicar el tratamiento.

Tirosint-SOL, con tan solo tres ingredientes: levotiroxina, glicerol y agua, no contiene otros ingredientes activos o conservantes que se encuentran comúnmente en los tratamientos tradicionales con comprimidos de levotiroxina. Estos excipientes pueden interferir con la tolerabilidad o la absorción del medicamento tiroideo. 1

Tirosint-SOL tiene 15 concentraciones de dosificación, la gama más amplia de cualquier tratamiento para el hipotiroidismo disponible en los EE. UU. Es la única fórmula de levotiroxina aprobada por la FDA que viene en un envase exclusivo de una sola dosis para lograr precisión y conveniencia.

“Como Aza expresó, Tirosint-SOL fue un cambio revolucionario para ella y creemos que su asociación es un cambio revolucionario para IBSA Pharma”, manifestó Michael Scully, director de operaciones comerciales de IBSA Pharma Inc. “Escuchar de primera mano de una jugadora del LPGA Tour sobre la manera en que el producto pudo ayudar de manera eficaz para tratar su hipotiroidismo y llevarla al juego nuevamente es excelente. Con suerte, otros pacientes pueden beneficiarse de escuchar la experiencia de Aza y buscar una opción de tratamiento como Tirosint SOL. ¡Le deseamos a Aza las mejores de las suertes y salud mientras regresa al Tour!”

Tirosint-SOL está ampliamente disponible en farmacias minoristas. IBSA ofrece un cupón de ahorro de copago (Copay Savings Coupon) generoso para Tirosint-SOL, que permite a los pacientes con seguro comercial que reúnen los requisitos que paguen tan solo $4 para el suministro de un mes o $0 para el suministro de tres meses. Para los pacientes con altos deducibles/copagos o sin seguro, la empresa ofrece un conveniente programa de farmacia que se pide por correo llamado Tirosint Direct que brinda Tirosint-SOL al precio de bolsillo más bajo disponible, independientemente de la condición de seguro del paciente. Se puede encontrar información adicional sobre estas opciones de ahorro en TirosintSOL.com.

Acerca de IBSA Pharma Inc.

IBSA Pharma Inc. forma parte de IBSA Group, que tiene sede en Lugano, Suiza. La empresa es líder mundial en el tratamiento de tiroides y enfermedades musculoesqueléticas y tiene una cartera de productos diversificada de medicamentos de venta bajo receta. IBSA, con productos en cinco continentes y más de 90 países, tiene un compromiso en la investigación científica y en mejorar la salud de los pacientes.

Para obtener más información sobre IBSA, visite www.ibsagroup.com.

Referencias

Información importante de seguridad

Advertencia: no apto para el tratamiento de la obsesidad ni para perder peso

Contraindicaciones

Advertencias y precauciones

Limitaciones de uso

Reacciones adversas

Las reacciones adversas comunes con TIROSINT-SOL son principalmente aquellas del hipotiroidismo debido a la sobredosis terapéutica que incluye arritmias, infarto de miocardio, disnea, espasmo muscular, cefalea, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, debilidad muscular, aumento del apetito, pérdida de peso, diarrea, intolerancia al calor, irregularidades menstruales y erupción cutánea.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220824005207/es/

CONTACT: info@ibsapharma.com

(800) 587-3513

Keyword: new jersey united states north america

Industry keyword: sports general sports alternative medicine managed care other health health seniors pharmaceutical golf hispanic consumer

SOURCE: IBSA Pharma Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 08/24/2022 09:00 am/disc: 08/24/2022 09:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220824005207/es