La Gomera, isla de Canarias, sufre un apagón

La turística isla española de La Gomera, en el archipiélago de Canarias, se recuperaba lentamente de un apagón que dejó a sus 22.000 habitantes sin electricidad este domingo, informaron autoridades locales.

La pequeña isla se quedó sin electricidad "a las 12h13" locales (misma hora GMT) producto de "la desestabilización de uno de los generadores" de la central eléctrica de El Palmar, que surte al territorio, explicó en X el Cabildo de La Gomera, el órgano de gobierno de la isla.

Ese fallo, "por motivos de seguridad", hizo que "cayese el suministro general, viéndose afectada la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil", abundó el Cabildo.

“Estamos haciendo un seguimiento de la situación. En estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica en la isla”, indicó de su lado en X el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo.

Este apagón ocurre en momentos en que La Gomera y el resto del archipiélago atlántico de Canarias se encuentran bajo una alerta por fuertes vientos y oleaje, según indicó la agencia española de meteorología (Aemet).

Ya la isla sufrió un apagón total en julio de 2023, por un incendio en su central eléctrica.

No se han registrado percances por el nuevo suceso.