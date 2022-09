La gran despedida de federer acaba en derrota

Por Martyn Herman

LONDRES, 23 sep (Reuters) - Seguramente era impensable que la carrera de Roger Federer, cargada de trofeos, terminase con una derrota, pero eso es lo que ocurri√≥ el viernes cuando el maestro suizo de 41 a√Īos perdi√≥ junto al espa√Īol Rafa Nadal en una emotiva noche en la Laver Cup.

Ante 17.500 espectadores que agotaron las entradas en el O2 Arena de Londres, Federer, 20 veces campe√≥n de un Grand Slam, regres√≥ tras m√°s de un a√Īo de ausencia para un √ļltimo baile en pareja con su gran rival, en una final apasionante y memorable junto al T√°mesis.

Cuando el reloj ya pasaba de la medianoche en Londres, Federer tuvo la oportunidad de sellar la victoria en el choque de dobles cuando sirvió con punto de partido en una tensa definición en el set decisivo, pero no fue así, ya que los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe aguaron la fiesta.

Sock logr√≥ un golpe de derecha ganador para sellar una victoria 4-6, 7-6(8) y 11-9 para el Equipo Mundial. Tras un breve momento de casi silencio en el abarrotado estadio, el p√ļblico estall√≥ para saludar a un emocionado Federer.

El p√ļblico londinense tuvo que esperar la llegada de Federer y Nadal, ya que el favorito brit√°nico Andy Murray y Alex De Minaur se enzarzaron en una serie de interminables peloteos en el primer partido de la noche, que finalmente gan√≥ De Minaur.

Los dos títulos de Murray en Wimbledon le convierten en un icono del deporte nacional, pero la noche giró en torno a Federer, un jugador que figura en el panteón de los grandes del deporte junto a Pelé, Tiger Woods, Michael Jordan y Muhammad Ali.

Incluso las sesiones de entrenamiento de Federer en el O2 estaban llenas de gente de pie y una atm√≥sfera el√©ctrica lo recibi√≥ cuando sali√≥ a la pista junto a Nadal justo despu√©s de las 22.00 hora local (2100 GMT), para lo que ser√≠a su √ļltimo baile.

"He hecho esto miles de veces, pero esta vez es diferente. Gracias a todos los que han venido esta noche", publicó Federer en Twitter a primera hora del día.

Evento de equipo

Así lo sintieron también todos los presentes en una multitud que incluía al extenista australiano Rod Laver, el hombre que inspiró a Federer a crear el novedoso evento por equipos.

Tras el lanzamiento de la moneda, Federer y Nadal, pareja también conocida como "Fedal", entraron en calor al son de London Calling, de The Clash.

La ovaci√≥n fue a√ļn mayor cuando Federer sac√≥ una volea en el primer juego, su primer golpe de competici√≥n desde la desmoralizante derrota ante Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon en 2021, cuando perdi√≥ el √ļltimo set por 6-0.

Durante los cambios, las pantallas mostraron algunos momentos ic√≥nicos de los 24 a√Īos de carrera profesional de Federer con homenajes de Nadal y su madre Lynette.

Los estadounidenses Sock y Tiafoe, villanos de pantomima de la noche, pusieron a prueba las reacciones de Federer con algunos golpes difíciles dirigidos al maestro suizo, que no habría exigido menos.

Sin embargo, Federer no tuvo problemas, ya que su delicado juego de golpes y su √°gil juego de pies se mantuvieron intactos a pesar de haber estado tanto tiempo alejado de las pistas.

La pareja, con una edad combinada de 77 a√Īos y 42 t√≠tulos de Grand Slam entre ambos, se impuso en el primer set al romper el servicio de Tiafoe.

A pesar del ambiente de fiesta que se respiraba en el estadio, no había peligro de que el partido de despedida de Federer se convirtiera en una exhibición.

El partido fue muy serio y después de caer en un break al principio del segundo set, Federer y Nadal se recuperaron y parecían preparados para una victoria en sets corridos, pero se vieron arrastrados a un tenso tiebreak en el set decisivo con el reloj pasando la medianoche.

Los c√°nticos de "Let's Go, Roger, Let's Go" resonaron en las abarrotadas gradas mientras Federer y Nadal se abr√≠an paso hacia la victoria que exig√≠a la ocasi√≥n, pero que no lograron por muy poco. (Reporte de Martyn Herman; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)