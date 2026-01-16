La gran esperanza australiana De Miñaur busca el equilibrio en el Grand Slam de su casa

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 16 ene (Reuters) -

Álex de Miñaur sabe que no se puede esconder en el Abierto de Australia, ya que es la mayor esperanza de la nación de poner fin a una sequía de 50 años para un campeón masculino.

El sexto cabeza de serie del torneo se ha acostumbrado a la atención que supone jugar en Melbourne, aunque considera que es un arma de doble filo, ya que trata de equilibrar las expectativas, las obligaciones y sus propias necesidades competitivas.

"Definitivamente hay muchas más actividades fuera de la pista, ruido fuera de la pista, cosas con las que tienes que lidiar y manejar que probablemente no tienes en ninguno de los otros Slams", dijo De Miñaur a la prensa en Melbourne Park el viernes.

"Al mismo tiempo, tiene muchas ventajas. Cada vez que salgo a la pista, juego ante mi público. Eso es lo que lo hace especial y de lo que se trata", indicó. "Es algo que tengo que controlar, controlar mis niveles de energía para dedicar mi tiempo a los demás, pero también recordarme a mí mismo que a veces tengo que ser egoísta y pensar en mí y en lo que me va a ayudar a salir y rendir".

"En última instancia, estoy aquí como competidor para llegar lejos en el Abierto de Australia. Esa es mi prioridad", agregó.

Con un Nick Kyrgios propenso a las lesiones que no está en condiciones de jugar individuales en el torneo -y en duda para volver a competir en un Grand Slam-, De Miñaur es en gran medida el principal hombre de Australia. Generaciones de aficionados locales han esperado en vano a un ganador local del torneo masculino desde el triunfo de Mark Edmondson en 1976.

Este año, la mayoría se conformará con ver a De Miñaur en la segunda semana. Todos quieren que el jugador de 26 años rompa la barrera de los cuartos de final en un Grand Slam, pero pocos lo esperan.

El tenista español Carlos Alcaraz, seis veces campeón de "majors", se perfila como el rival más probable de De Miñaur en cuartos, un jugador con el que el australiano ha perdido en sus cinco enfrentamientos en el circuito.

(Editado en español por Carlos Serrano)