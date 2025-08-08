“La gran ola de Kanagawa” llega con toda su fuerza por primera vez a México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tres barcas desafiando la marea intensa en el mar, el monte Fuji de fondo y una enorme ola con crestas como garras que parece más grande que la montaña. La imagen del artista japonés Katsushika Hokusai es una de las más emblemáticas del arte mundial y ha llegado con toda su fuerza por primera vez a México.

“La Gran Ola de Kanagawa”, como se le conoce a este grabado oficialmente titulado “Bajo la ola de Kanagawa” de la serie “Treinta y seis vistas del monte Fuji”, se creó alrededor de 1831 y forma parte de la colección del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres que, en colaboración con el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, la presenta en la exposición “Japón. Del mito al manga” la cual reúne arte antiguo con piezas de cultura pop contemporáneas que expresan la gran imaginación de los artistas japoneses.

Además de ser la primera vez que se presenta la gran ola en el país, es también la primera exposición del V&A que viaja a México. El museo dedicado al diseño, las artes decorativas y aplicadas es uno de los más grandes del mundo, con una colección de cerca de 2,8 millones de objetos. Fue fundado en 1852 y nombrado en honor a la reina Victoria y el príncipe Alberto de Inglaterra.

Su colección de arte japonés ha ido creciendo desde sus orígenes por su potencial de inspiración para artistas occidentales, la impresión original del grabado que se presenta en México forma parte del acervo del museo desde 1916.

Japón, una “pasión” para el V&A

“Japón ha sido una pasión para nuestro museo por más de 150 años”, dijo la curadora de la exposición Mary Redfern en entrevista con The Associated Press.

La muestra surgió en 2020 en medio de las restricciones de viajes por la pandemia, como un deseo para ir a lugares remotos e incluso imaginarios. Está divida en secciones de cielo, mar, bosque y ciudad, en la que los visitantes encontrarán además de la ola a personajes muy famosos de la cultura japonesa, como Sailor Moon, Doraemon, animación de Ghibli, Transformers, Sylvanian Families o Ternurines como se les conoce en México, y también clásicos como Momotaro el “niño melocotón” y los siete dioses de fortuna Shichifukujin.

“Lo que los visitantes encontrarán realmente en esta exposición es alegría. El arte, el diseño y la cultura japoneses, desde siglos atrás hasta la actualidad, se han inspirado en esta asombrosa alegría y creatividad”, dijo Redfern.

Un azul especial

Sobre todo después del tsunami de 2004, “La gran ola” se convirtió en una obra conocida a nivel mundial siendo reproducida en todo tipo de mercancías y referenciada en caricaturas y diarios. Se trata de un grabado en madera del que se elaboraron probablemente cientos de copias.

Hokusai (1760-1849) fue un prolífico grabador japonés y maestro del arte ukiyo-e. Trabajó hasta los últimos de sus días y “La gran ola” es una de sus obras de su etapa posterior. La creó cuando tenía 70 años, pero a pesar de su avanzada edad, su autor solía decir que todavía estaba aprendiendo del arte.

“Se vendió muy bien desde el comienzo, pero en ese entonces no era algo para la gente rica, era algo para personas comunes que vivían en la ciudad de Edo, la ciudad a la que ahora le decimos Tokio. Ellos podían pagar por ella, era del mismo precio que lo que costaba, probablemente, dos tazones de tallarines”, dijo Redfern.

La obra inspiró a artistas occidentales como Van Gogh, Camille Claudel y Roy Lichtenstein. Lo que destaca de la técnica de Hokusai es su uso de un color especial, el azul de Prusia o azul Berlín, como le decían en Japón, un colorante sintético al que los impresores tuvieron mayor acceso cerca de la época en la que Hokusai hizo su grabado.

“De repente, Hokusai tenía esta nueva paleta de azules, así que podía crear mares, podía crear cielos y podía capturar el paisaje que lo rodeaba. Pero no solo capturaba los paisajes, sino que los veía de una manera muy especial”, dijo Redfern. “Hokusai también era muy consciente de algunas técnicas europeas, como la perspectiva lineal, la perspectiva de fuga y cosas así. Y creo que esa es una de las razones por las que su obra tiene una resonancia tan profunda”.

Aportación local

La exposición fue creada por el V&A para la reapertura del museo infantil y juvenil Young V&A y recibió la visita de los emperadores de Japón por su relevancia en la difusión de la cultura nipona.

En México, donde la japonofilia es intensa, la muestra del Franz Mayer es unos 200 metros cuadrados más grande que la presentada en Londres, pensando en una gran afluencia. Cuenta con objetos de colecciones locales como mangas de la empresa mexicana Panini, así como piezas del Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM) y del Museo de Arte Carrillo Gil.

Además, uno de sus patrocinadores es la Frikiplaza, un centro comercial especializado en cultura pop japonesa de la Ciudad de México, que realizará colaboraciones especiales con dinámicas de cosplay, talleres temáticos, encuentros con creadores y fans, entre otras actividades adicionales a la muestra.

La exposición estará abierta al público a partir del viernes hasta el 30 de septiembre y contará con un programa de actividades creativas, lúdicas y formativas, con talleres, un espacio de dibujo tipo manga, un círculo de lectura y Noches del Franz con experiencias inmersivas.