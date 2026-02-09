La gran victoria electoral de la primera ministra japonesa podría significar más tensiones con Pekín

Por Tim Kelly

TOKIO, 9 feb (Reuters) -

La contundente victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha debilitado la oposición interna a su agresiva agenda de seguridad, lo que ha impulsado los planes para seguir adelante con una expansión de la defensa que China ha condenado como un retorno al militarismo.

Cuando el domingo quedó clara la magnitud de la histórica victoria de su gobierno —que obtuvo 352 de los 465 escaños de la Cámara Baja—, Takaichi dijo que "trabajaría sin descanso para cumplir" una agenda que incluye la creación de un ejército lo suficientemente fuerte como para disuadir las amenazas chinas a sus islas, incluidas las cercanas a Taiwán.

En noviembre, Takaichi desató una tormenta diplomática con Pekín al sugerir que Japón podría responder militarmente a cualquier ataque chino contra la isla gobernada democráticamente si también amenazaba el territorio japonés.

FRENTE A CHINA

"Espero que Japón adopte una postura muy firme en materia de política de defensa, como sus declaraciones sobre una contingencia en Taiwán", afirmó Kevin Maher, exdiplomático estadounidense que ahora trabaja en NMV Consulting en Washington. "Una de las consecuencias podría ser que el presidente Xi Jinping llegue a comprender su firme postura", añadió.

China respondió furiosamente al comentario de Takaichi sobre Taiwán, prometiendo "impedir resueltamente el resurgimiento del militarismo japonés" si Tokio continuaba por su "camino equivocado". Pekín también impuso una serie de contramedidas económicas, entre ellas el boicot a los viajes a Japón y restricciones a la exportación de artículos como las tierras raras, que, según afirma, Tokio podría utilizar en equipos militares.

Shingo Yamagami, miembro de la Fundación Sasakawa para la Paz y exembajador japonés en Australia, afirmó que la "agenda oculta" de las elecciones del domingo era China.

"A la luz de las acciones beligerantes y las oleadas de coacción económica, ¿debería Japón ceder o mantenerse firme?", escribió en la red social X. "El pueblo japonés eligió claramente lo segundo".

El embajador de facto de Taiwán en Japón, Lee Yi-yang, fue uno de los primeros dignatarios extranjeros en felicitar a Takaichi, escribiendo en Facebook que su victoria demostraba que Japón no se dejaba intimidar por las "amenazas y presiones" de China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China volvió a instar el lunes a Takaichi a que retirara sus comentarios sobre Taiwán y dijo que su política hacia Japón no cambiaría por unas elecciones.

"Instamos a las autoridades gobernantes de Japón a que se tomen en serio, en lugar de ignorar, las preocupaciones de la comunidad internacional, y a que sigan el camino del desarrollo pacífico en lugar de repetir los errores del militarismo", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

Takaichi respondió diciendo que Japón estaba abierto al diálogo.

"Responderemos con calma y de forma adecuada desde el punto de vista del interés nacional de Japón", declaró Takaichi el lunes en su primera rueda de prensa tras las elecciones.

(Información de Tim Kelly; información adicional de Tom Bateman y John Geddie en Tokio, Ethan Wang en Pekín y Ben Blanchard en Taipéi; edición de Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)