La Guangming Science City de Shenzhen reúne a científicos internacionales para intercambiar avances en investigación y tendencias en desarrollo académico

Decenas de científicos de todo el mundo participaron el 30 de junio en el seminario internacional sobre nuevos materiales, presencial o en línea, organizado por la Guangming Science City, en el distrito de Guangming, municipio de Shenzhen (sur de China).

Guangming Science City International Seminars on New Materials European Venue (photo: Guangming Science City)

Como programa especial para participantes europeos, el seminario formó parte del segundo Young Scientists Festival (YSF) de 2023 con el tema «Hacia el futuro brillante», que atrajo a científicos, profesores, expertos y académicos de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, Suiza y Suecia, y también a jóvenes expertos y académicos de instituciones de investigación científica y universidades de la Guangming Science City para intercambiar los últimos avances en investigación y las tendencias internacionales de desarrollo en el campo de los nuevos materiales y facilitar así activamente la cooperación académica internacional en este sentido.

«El talento, la sabiduría y la fuerza tecnológica de la Guangming Science City nos han permitido iniciar este seminario internacional sobre nuevos materiales», dijo G. Kiriakidis, presidente del seminario, presidente de la sociedad europea de materiales y fundador del laboratorio de materiales optoelectrónicos de la Universidad de Creta.

Kiriakidis añadió: «Gracias al gobierno popular del distrito de Guangming, municipio de Shenzhen, por organizar este acto. Incluso a miles de kilómetros de distancia, el intercambio científico sigue siendo importante y significativo». Y concluyó: «Creo que es una buena oportunidad para el intercambio académico de ideas e innovación, y los debates abiertos y amistosos fomentarán mejor la cooperación académica y el intercambio tecnológico entre nosotros».

R. Martins, expresidente de la International Union Materials Research Society (IUMRS), señaló en su discurso de apertura que las innovaciones tecnológicas internacionales en el campo de los nuevos materiales no podrían llevarse a cabo sin la participación de los científicos de China.

«En los últimos años, China ha hecho grandes progresos en el desarrollo ecológico innovador, y los avances tecnológicos del país en el campo de los nuevos materiales son también evidentes para sus homólogos mundiales», añadió Martins.

Con un ejemplo de lámparas fabricadas con materiales de negro de humo en la antigua China, el profesor S. Pratsinis, de la Escuela Politécnica Federal de Suiza, inició el debate sobre los vínculos entre la cultura china de las lámparas y el desarrollo mundial de la tecnología de las lámparas eléctricas. Destacó que la innovación y el desarrollo actuales de la ciencia y la tecnología en todo el mundo se han beneficiado de la difusión y el intercambio de culturas.

«En la ciencia no hay obstáculos ni fronteras», afirmó el profesor Giorgio Sberveglieri, presidente de varias conferencias sobre sensores químicos. «Los seres humanos vivimos en el mismo entorno ecológico en la Tierra, lo que significa que compartimos objetivos y perspectivas científicas comunes y es muy importante y sensato ceñirse a una investigación científica que sea útil para la sociedad».

El profesor Si Rui, del campus de Shenzhen de la Universidad Sun Yat-Sen, y el profesor Liu Weishu, de la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología, en calidad de representantes de los jóvenes científicos de China, realizaron intercambios y compartieron información en profundidad sobre tecnología de materiales, diseño de materiales y otros aspectos. Además, también presentaron la Guangming Science City a sus colegas europeos.

Además, se invitó a participar en el acto a 15 jóvenes talentos de la Escuela de materiales de la Universidad Sun Yat-sen, del Instituto de Instalaciones Científicas Avanzadas de Shenzhen, del Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen de la Academia China de Ciencias, de la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología, etc.

Según el organizador, este seminario era también un programa de preparación para otro evento innovador del festival de este año: «Ultimate 72-hour Innovation Challenge for Global Young Talents» (Desafío definitivo de la innovación en 72 horas para jóvenes talentos mundiales).

Del 21 al 25 de julio, se celebrará el programa de desafíos con el concepto de «72 Hours to Live, Research, Study and Practice together» (72 horas para vivir, investigar, estudiar y practicar juntos). Bajo la dirección de académicos y científicos de prestigio, jóvenes científicos de todo el mundo formarán 12 equipos para trabajar en diferentes temas de investigación, compartir logros innovadores y crear un futuro brillante para el desarrollo científico.

Shenzhen es una de las ciudades más jóvenes de China, donde la Guangming Science City es sinónimo de juventud, vitalidad, apertura y diversidad. Centrada en los campos de las ciencias de la vida, la información y los materiales, la Guangming Science City está impulsando la creación de una infraestructura de gran innovación científica y tecnológica. Y se está convirtiendo en un centro de innovación científica e industrial de ámbito mundial.

