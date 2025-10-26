La Guardia Civil confirma que el hombre hallado muerto en Barredos este sábado falleció tras una pelea
La Guardia Civil confirma que el hombre hallado muerto en Barredos este sábado falleció tras una pel
- 1 minuto de lectura'
OVIEDO, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Guardia Civil ha confirmado este domingo que la muerte del hombre hallado sin vida en su domicilio de Barredos, Laviana, tras una pelea ocurrida el viernes por la tarde, se trata de un caso de muerte violenta de etiología homicida, según se desprende de la autopsia practicada.
Las Fuerzas de seguridad, que encontraron este sábado el cuerpo sin vida del hombre en su domicilio en Barredos, Laviana, sopesaban que los hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones. En ese momento se desconocían las circunstancias exactas del fallecimiento y ha sido la autopsia la que ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas.
Otras noticias de Homicidio
- 1
Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
- 2
Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa
- 3
Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
- 4
Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero