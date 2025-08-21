La Guardia Civil desaloja Igüeña (León) evacuando a 100 personas ante el avance del fuego

LEÓN, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil ha desalojado en la noche de este miércoles la localidad de Igüeña (León) ante el avance del fuego, provocando la evacuación de hasta 100 personas. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la proximidad de las llamas ha obligado a desalojar esta localidad leonesa, donde en las últimas horas se ha agravado la situación de los incendios y los indicios apuntan a que ha sido intencionado.

Y es que el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, informó a última hora del miércoles de una evolución "favorable" en gran parte de los incendios activos en la provincia, lo que permitió el realojo de varias localidades, aunque confirmó al mismo tiempo la evacuación de Colinas del Campo de Martín Moro en Igüeña tras declararse un nuevo fuego de Índice de Gravedad (IGR) 2, que presenta indicios de ser intencionado.