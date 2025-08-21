LA NACION

La Guardia Civil desaloja Igüeña (León) evacuando a 100 personas ante el avance del fuego

La Guardia Civil desaloja Igüeña (León) y evacua a 100 personas ante el avance del fuego

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La Guardia Civil desaloja Igüeña (León) evacuando a 100 personas ante el avance del fuego
La Guardia Civil desaloja Igüeña (León) evacuando a 100 personas ante el avance del fuegoJoaquin Corchero - Europa Press - Joaquin Corchero - Europa Press

LEÓN, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil ha desalojado en la noche de este miércoles la localidad de Igüeña (León) ante el avance del fuego, provocando la evacuación de hasta 100 personas. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la proximidad de las llamas ha obligado a desalojar esta localidad leonesa, donde en las últimas horas se ha agravado la situación de los incendios y los indicios apuntan a que ha sido intencionado.

Y es que el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, informó a última hora del miércoles de una evolución "favorable" en gran parte de los incendios activos en la provincia, lo que permitió el realojo de varias localidades, aunque confirmó al mismo tiempo la evacuación de Colinas del Campo de Martín Moro en Igüeña tras declararse un nuevo fuego de Índice de Gravedad (IGR) 2, que presenta indicios de ser intencionado.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre
    1

    Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre de 2025, con el aumento y el bono

  2. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    2

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  3. El Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios
    3

    Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios

  4. Quién es Martín Rodríguez, el argentino que forma parte de En el barro y triunfa en Hollywood
    4

    Quién es Martín Rodríguez, el actor de En el barro que triunfa en Hollywood

Cargando banners ...