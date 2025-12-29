La Guardia Civil detiene a dos menores por agredir a otro durante las fiestas patronales de Alhama (Murcia)

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La Guardia Civil ha desarrollado la operación 'Alhmand', una investigación iniciada para esclarecer la agresión que sufrió un menor de edad en Alhama de Murcia (Murcia), que ha culminado con la detención de otros dos jóvenes, también menores, como presuntos autores de un delito de lesiones graves. También se ha identificado a un tercer joven, menor de 14 años e inimputable, presuntamente implicado en los hechos, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado. Las actuaciones se iniciaron el pasado octubre, cuando la madre de un menor presentó una denuncia por las lesiones ocasionadas a su hijo. En ese momento, la víctima se encontraba hospitalizada en el Área de Cirugía Maxilofacial del hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita se hicieron cargo de la investigación y comprobaron que la agresión se había producido en una zona de ocio de Alhama de Murcia durante la celebración de las fiestas patronales del municipio. La víctima, tras recibir el alta hospitalaria después de pasar varios días ingresada, pudo narrar a los guardias civiles las circunstancias de los hechos denunciados. Además, apuntó que no conocía a sus agresores, circunstancia que dificultó la investigación. Las pesquisas practicadas, la información obtenida durante la operación y la colaboración ciudadana permitieron comprobar que los autores eran tres varones, menores de edad, que también fueron identificados, aunque uno de ellos era inimputable, al tener menos de 14 años. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y constatada la implicación directa de cada uno de los investigados, quienes habrían propinado, presuntamente, puñetazos y patadas a la víctima, la Guardia Civil ha localizado y detenido a dos menores como presuntos autores de delito de lesiones graves.