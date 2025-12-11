La Guardia Civil ratifica la autenticidad de los audios de Koldo y los peritos de Cerdán mantienen sus dudas

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán han ratificado este jueves en el Tribunal Supremo sus informes sobre los audios del exasesor ministerial Koldo García. Los agentes han avalado la autenticidad de las grabaciones, mientras que los expertos propuestos por el exsecretario de Organización del PSOE han insistido en que podrían estar manipuladas.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se han pronunciado ante el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, por lo que han escenificado sus diferencias sobre las grabaciones que Koldo realizó entre 2019 y 2023, una de las principales pruebas de la causa.

Puente citó a los dos peritos de parte y a los cuatro de la Guardia Civil "a fin de aclarar, completar o precisar" el resultado de sus informes, para poder valorarlos ante las "discrepancias" entre las periciales.

El magistrado consideró que es "relevante" conocer, "hasta donde resulte técnicamente posible, los extremos relativos a si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias (...) fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron" —los incautados durante el registro en la casa de Koldo— "o si pudieran proceder de otros archivos de audio".

Así las cosas, convocó a los seis expertos para intentar determinar si los archivos de audio grabados por Koldo son "auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición".

LA GUARDIA CIVIL: SIN TRAZAS DE MANIPULACIÓN

En su informe, los peritos de la Guardia Civil ya advirtieron al magistrado de que no habían identificado "trazas" que evidenciaran "alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS —propio de los iPhones— relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio". Los audios examinados, según explicaron, no presentan indicios de edición y las grabaciones se corresponden con el tipo de grabadora y modelo del dispositivo analizado.

Según las fuentes consultadas, este jueves dos de los peritos de la Benemérita han manifestado que no pueden descartar, en el plano teórico, que algunos de los audios se hubiesen podido manipular con inteligencia artificial (IA). No obstante, han reiterado que no hay evidencia de ello.

Ya en su informe indicaron que, "aunque la relación de los archivos de audio encontrados en el indicio digital mantiene los metadatos de fecha de creación y modificación, la ausencia de registros y archivos de configuración complementarios que pudiera gestionar el dispositivo limita la fiabilidad para establecer con precisión el momento exacto en que fueron grabados, no pudiendo establecer una cronología de hechos fiable".

En el marco del dossier, los peritos también precisaron que, dado que el propio dispositivo de grabación "no guarda archivos de configuración donde se refleje una configuración horaria definida por el usuario", se les dificultaba "precisar con exactitud las fechas reales de grabación".

En otro informe sobre la acústica de esos mismos audios, la Guardia Civil estableció como conclusión que "es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre los archivos dubitados si la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera, que si se considera verdadera la hipótesis contraria".

Los peritos también observaron algunas irregularidades, señalando que hay algunos audios en los que "la fecha de etiquetado distaba seis meses de la de grabación", que no tienen "metadatos de fecha/hora interna, lo que limita la trazabilidad temporal directa", o que es necesario "realizar estudios posteriores".

LOS PERITOS DE CERDÁN VEN "IRREGULARIDADES" EN LOS AUDIOS

Este jueves, en su turno, los peritos propuestos por Cerdán han ratificado el contenido del informe que presentaron, en el que detectaron "irregularidades" en las grabaciones de Koldo que no pueden considerarse "accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS", propio de los iPhones.

Los expertos han confirmado ante el magistrado sus conclusiones: que los audios de Koldo presentan "incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas" algo que, a su juicio, solo puede explicarse "por exportación, reensamblaje o manipulación técnica".

El informe de la defensa añadía que la calidad técnica de los audios muestra que "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", por lo que creen que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno".

Asimismo, los peritos apreciaron una "deficiencia crítica en las pericias oficiales", así como una "ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica" por cuanto avisan de que "no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación".

Con todo, no descartaron la hipótesis de orígenes alternativos, como la "captación remota mediante 'spyware'", por lo que "cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable".

La defensa de Cerdán ha combatido en todo momento la autenticidad de dichos audios al considerar que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes podría ser un "agente encubierto" de la Guardia Civil que podría haber fabricado o manipulado las grabaciones o, al menos, provocado ciertas conversaciones, sabedor de que las estaba registrando.

Sus abogados también han planteado en sus escritos la posibilidad de que se usara un programa informático del estilo de Pegasus para hacer las grabaciones, recordando en ese sentido que hay juzgados que ya investigan el presunto espionaje con ese 'spyware'. Este jueves, la defensa ha intentado recorrer este camino en los interrogatorios, pero el magistrado ha frenado a los letrados, según las fuentes consultadas.