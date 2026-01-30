La guardia costera china patrulló casi a diario las islas controladas por Japón el año pasado

Por Colleen Howe

PEKÍN, 30 ene (Reuters) - La guardia costera china patrulló casi a diario el año pasado las islas administradas por Japón en el mar de China Oriental, informó el organismo el viernes, con el objetivo de asegurar su soberanía sobre este remoto y rocoso enclave y disuadir a Taiwán de dar pasos hacia la independencia

Las patrullas cerca de las pequeñas islas, conocidas como Senkaku en Japón y Diaoyu en China, podrían aumentar la tensión, ya que Pekín y Tokio se encuentran envueltos en su mayor disputa diplomática en más de una década después de que la primera ministra Sanae Takaichi dijera que Japón podría intervenir si China atacara Taiwán

China reclama Taiwán, gobernado democráticamente, como su territorio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para "reunificarse" con la isla. El Gobierno de Taiwán rechaza la reivindicación de soberanía de China y dice que solo el pueblo de la isla puede decidir su propio destino

La guardia costera china patrulló las islas Senkaku/Diaoyu durante 357 días el año pasado, según dijo el jefe de la guardia costera, Zhang Jianming, en una rueda de prensa sobre la aplicación de la ley marítima. En los últimos cinco años, se han organizado 134 patrullas y se han desplegado 550.000 embarcaciones y 6.000 aviones alrededor de las islas, según Zhang

Reuters informó en mayo de que Pekín parecía estar intensificando la actividad de la guardia costera y la marina en aguas como el mar de China Oriental, en un intento de reforzar su dominio en la región

Las islas Senkaku/Diaoyu se encuentran dentro de la estratégica primera cadena de islas que se extiende desde Japón hasta Taiwán y Filipinas. La cadena de islas está controlada por aliados de Estados Unidos y frena la expansión del creciente poder naval de China

La última gran disputa marítima se produjo en 2010, cuando la guardia costera japonesa detuvo al capitán de un barco pesquero chino que colisionó con buques japoneses cerca de las islas, lo que desencadenó una crisis diplomática

La tensión se reavivó en 2012, cuando el Gobierno japonés anunció que había comprado algunas de las islas en disputa a sus propietarios privados japoneses. China respondió enviando buques patrulleros

El enfrentamiento más reciente en la zona se produjo el mes pasado, cuando China dijo haber expulsado un barco pesquero japonés "ilegal" de las aguas que rodean las islas, mientras que Japón dijo haber interceptado y expulsado dos barcos de la guardia costera china que se acercaban al barco

Desde entonces, Tokio ha comenzado a animar a los pescadores a evitar las islas en un esfuerzo por no avivar aún más las tensiones, según informó Reuters. Japón se negó a hacer comentarios. (Información de Colleen Howe; edición de Shri Navaratnam y William Mallard; edición en español de Paula Villalba)