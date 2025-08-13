La Guardia Nacional inicia su despliegue en Washington tras la orden de Trump

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Nacional de Estados Unidos ha iniciado su despliegue en la capital, Washington D.C, en cumplimiento de la orden suscrita por el presidente, Donald Trump, para federalizar la seguridad de la ciudad en aras de combatir una criminalidad que, según las autoridades locales, no ha alcanzado niveles alarmantes en ningún caso.

Trump firmó el lunes la orden para este despliegue, que comenzó a hacerse efectivo el martes por la tarde. En total, la movilización contempla la activación de hasta 800 uniformados esta misma semana y la presencia ya es visible en puntos clave, según han informado varios medios como 'The New York Times' o NBC News. A esta federalización de la vigilancia se ha sumado también el FBI, cuyo director, Kash Patel, ha informado en redes sociales de una decena de arrestos, dentro de la iniciativa de Trump para lograr que la capital "sea segura de nuevo". "Cuando dejas que los buenos policías hagan su trabajo, pueden limpiar las calles", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa Muriel Bowser, del Partido Demócrata, ha reiterado en redes sociales que los niveles de delincuencia en Washington no justifican la intervención del Gobierno federal ya que, de hecho, "los crímenes violentos están en sus niveles más bajos en 30 años".

Bowser sí ha reconocido que hubo un repunte "inaceptable" en 2023, pero ha afirmado que los datos no sólo son ahora mejor que entonces sino que han caído a niveles previos a la pandemia de Covid-19. Sostiene que la estrategia local "está funcionando".