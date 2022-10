La Guardia Revolucionaria de Irán avisa a la población: "Las protestas se acaban hoy"

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Husein Salami, ha avisado a los manifestantes que "las protestas se acaban hoy", en un mensaje a los participantes de las marchas que desde hace 40 días recorren el país en protesta de la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini tras su detención por llevar mal puesto el velo.

"Los manifestantes no deben poner a prueba la paciencia del sistema", ha avisado este sábado el general antes de dirigirse directamente a los jóvenes del país: "Las protestas se acaban hoy. No salgáis más a la calle".

Salami se ha dirigido a los simpatizantes de las autoridades durante el funeral por las víctimas del atentado del miércoles en la mezquita de Shiraz; un ataque cuya responsabilidad se ha atribuido Estado Islámico pero que las autoridades achacan a la culminación de días de alborotos alimentados por las potencias enemigas del país.

Salami ha insistido, como ya hicieran el viernes por la noche las agencias de Inteligencia iraníes, en que los disturbios desde mediados de septiembre son fruto sobre todo de una conspiración de Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Arabia Saudí.

" No vendáis vuestra patria y honor a América, no abofeteéis los rostros de los guerreros que han usado su pecho para protegeros, quitáos el disfraz de soldados americanos No os convirtáis en peones de los enemigos de la patria", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.

Según las ONG iraníes, vinculadas principalmente a la oposición, al menos 253 manifestantes han muerto en Irán desde el comienzo de las manifestaciones tras la muerte bajo custodia de Amini el 16 de septiembre, entre ellos 34 niños, de acuerdo con el balance recogido por la agencia de noticias kurda Rudaw.

Europa Press