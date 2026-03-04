La Guardia Revolucionaria de Irán toma el mando y asegura una línea más dura, dicen fuentes

Por Parisa Hafezi y Angus McDowall

DUBÁI, 4 mar (Reuters) - La Guardia Revolucionaria Iraní ha reforzado su control sobre la toma de decisiones en tiempo de guerra a pesar de la pérdida de parte de su cúpula, dijeron fuentes de alto rango, impulsando una estrategia de línea dura que está detrás de la campaña de drones y misiles de Teherán en toda la región.

Anticipándose a la decapitación de su liderazgo, la Guardia ya había delegado responsabilidades a rangos inferiores antes del ataque estadounidense-israelí del sábado, una estrategia para reforzar la resiliencia que también podría suponer un riesgo de errores de cálculo o de una guerra más amplia, al empoderar a oficiales de rango medio para atacar a estados vecinos.

Irán disparó el miércoles contra Turquía, un país miembro de la OTAN.

Dentro de Irán, el papel central de la Guardia Revolucionaria en todos los niveles del sistema y su enfoque draconiano de la seguridad también pueden dificultar el estallido de protestas, lo que socava cualquier esperanza de Estados Unidos o Israel de que su ataque provoque un levantamiento y un cambio de régimen.

La elección del próximo líder supremo, tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei el sábado, podría consolidar aún más su papel, según Kasra Aarabi, jefe de investigación sobre la Guardia Revolucionaria en United Against Nuclear Iran, una organización política de Estados Unidos.

El hijo de Jamenei, Mojtaba, considerado por muchos como un probable candidato, tiene vínculos muy estrechos con la Guardia Revolucionaria, ejerce un control significativo sobre ella y goza de un amplio apoyo, incluso entre los rangos más radicales.

"Si el conflicto se detiene repentinamente y el régimen sobrevive, podemos estar seguros de que la Guardia Revolucionaria tendrá un papel aún más importante", dijo Aarabi.

ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN

Reuters habló con seis fuentes iraníes y regionales con un profundo conocimiento de la Guardia Revolucionaria para este artículo, y todas confirmaron que habían asumido un papel mucho más importante en la jerarquía desde que comenzó la guerra el sábado y que ahora participaban en todas las decisiones importantes.

Un funcionario de seguridad cercano a la Guardia dijo que el nuevo jefe de la Guardia, Ahmad Vahidi, estaba presente en todas las reuniones de alto nivel y que su objetivo primordial era siempre la supervivencia del sistema revolucionario islámico de Irán y sus objetivos.

El viceministro de Defensa y miembro de la Guardia Revolucionaria, Reza Talaeinik, detalló los esfuerzos de la fuerza de élite para reforzar la resiliencia en una entrevista televisiva el martes, afirmando que cada figura de la estructura de mando había nombrado sucesores hasta tres rangos inferiores, listos para sustituirlos.

"El papel de cada unidad y sección se ha organizado de tal manera que, si algún comandante muere, un sucesor ocupa inmediatamente su lugar", dijo.

Los ataques israelíes del año pasado mataron al jefe general de la Guardia y a los jefes de sus unidades de inteligencia, aeroespacial y económica. El sábado, un ataque aéreo mató al último jefe de la Guardia, Mohammad Pakpour.

La descentralización ha formado parte de la doctrina de la Guardia en caso de ataque durante casi 20 años y se desarrolló tras observar el colapso de las fuerzas iraquíes durante la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, dijo Aarabi.

"La idea era descentralizar para que, si una provincia concreta era atacada, pudiera defenderse y mantener la autoridad y el dominio del régimen", explicó.

AMENAZAS EXTERNAS E INTERNAS

Fundamentalmente, el plan se diseñó para garantizar que la Guardia Revolucionaria pueda seguir actuando como punta de lanza de la respuesta militar de Irán a los ataques externos y como garante de la seguridad interna dentro de la República Islámica, añadió.

El enfoque parece estar funcionando por ahora, aunque los ataques continuados que siguen acabando con comandantes de la Guardia, tanto de alto rango como de menor rango, podrían terminar poniendo a prueba la capacidad de la Guardia para mantener la coherencia estratégica.

Sin duda, la Guardia Revolucionaria no es una unidad totalmente homogénea, ya que existen rivalidades entre facciones, disputas personales y diferencias sobre el papel del grupo. Sin embargo, una de las fuentes afirmó que están "más unidos que nunca cuando Irán es objeto de ataques".

También puede haber indicios, cinco días después de los ataques israelíes y estadounidenses, de que la estructura de mando está empezando a deteriorarse, dijo Aarabi, que mencionó los ataques contra objetivos civiles en las monarquías del Golfo.

No está claro hasta qué punto eso puede reflejar también una estrategia deliberada para demostrar que el ataque a Irán fue un error con implicaciones globales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, dijo que la respuesta de Irán al ataque ya estaba planeada.

"Estas unidades operan basándose en instrucciones generales que se les han dado por adelantado, en lugar de órdenes directas y en tiempo real de los actuales líderes políticos", dijo a Al Jazeera.

(Reporte de Parisa Hafezi; redacción de Angus McDowall; edición en español de Javier López de Lérida)