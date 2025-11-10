La Guardia Suiza investiga un presunto incidente antisemita en el Vaticano

La Guardia Suiza Pontificia, el cuerpo militar encargado de proteger al papa, abrió una investigación tras un incidente en el que uno de sus miembros fue acusado de un acto antisemita, anunció el lunes el Vaticano.

La Guardia Suiza "fue informada de un incidente ocurrido en una de las entradas del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el que se habrían detectado elementos interpretados como atribuibles a connotaciones antisemitas", indicó en un comunicado el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

"Según las primeras conclusiones, el informe hace referencia a una disputa relacionada con un pedido de fotografía en el puesto de guardia. Se está llevando a cabo un investigación interna", precisó.

En una entrevista publicada por la agencia de noticias católica austriaca Kathpress la semana pasada, la escritora israelí Michal Govrin afirmó haber sido insultada por un guardia cuando se encontraba con una compañera en la plaza de San Pedro el 29 de octubre.

El guardia "nos silbó abiertamente con profundo desprecio" y espetó "les juifs (los judíos, en francés)", declaró.

Cuando las dos mujeres se enfrentaron a él, "fingió escupir en nuestra dirección con evidente desprecio", agregó.

Govrin indicó que se quejó inmediatamente a los superiores del guardia, quienes le pidieron disculpas y le prometieron investigar el incidente.

La Guardia Suiza "reafirma su compromiso constante de cumplir su misión respetando la dignidad de cada persona y los principios fundamentales de igualdad y no discriminación", aseguró.

Fundada en 1506 por el papa Julio II, la Guardia Suiza está formada por jóvenes ciudadanos suizos que se comprometen a proteger al papa durante al menos 26 meses. Sus centinelas, vestidos con el famoso uniforme de gala a rayas azules, amarillas y rojas, están apostados en diversas entradas del Vaticano.

