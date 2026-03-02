La guerra altera el deporte. Dudas sobre la Finalissima de Messi y la F1

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Lewis Hamilton figuran entre las estrellas del deporte cuyos calendarios están en ascuas debido a la expansión de la guerra en Oriente Medio.

Las cancelaciones y las interrupciones de viajes ya están afectando a eventos, después de que Estados Unidos e Irán lanzaran una oleada de ataques el sábado. Los organizadores de la Fórmula 1 y de importantes partidos de fútbol afrontan la necesidad de decidir en cuestión de semanas si pueden seguir adelante según lo previsto.

Las naciones de Oriente Medio se han vuelto cruciales para el panorama deportivo mundial durante la última década como sedes de eventos, respaldos financieros y empleadores de algunos de los mejores atletas del mundo.

Eventos clave próximos

El tiempo apremia para decidir si se cancela o se traslada la Finalissima del 27 de marzo entre España y Argentina, los campeones de Europa y Sudamérica. Ese encuentro le ofrecería a Messi la oportunidad de añadir otro trofeo a una carrera deslumbrante.

Qatar suspendió todos los partidos de fútbol hasta nuevo aviso el domingo. Argentina también tenía previsto jugar contra Qatar en un amistoso el 31 de marzo.

La CONMEBOL, el ente rector del fútbol sudamericano, informó a The Associated Press que tanto ellos como la UEFA (su par europeo) “están monitoreando y evaluando cuidadosamente el desarrollo de la situación en cooperación” con el comité organizador local.

Al Nassr, el club saudí donde juega Cristiano, ya se ha visto afectado por una oleada de cancelaciones de partidos de la Liga de Campeones de Asia. Su equipo tenía previsto jugar el miércoles en Dubái.

La F1 tiene carreras en Bahréin y Arabia Saudí el próximo mes. La F1 y sus equipos suelen empezar a trasladar por vía aérea al personal y la carga con semanas de antelación, lo que limita el tiempo para tomar una decisión sobre si seguir adelante. La FIA, el organismo rector, dijo que su prioridad es la “seguridad y el bienestar”.

Los circuitos masculino y femenino de tenis y el circuito europeo de golf acaban de terminar su gira de torneos por Oriente Medio y no tienen previsto regresar en meses.

Irán tiene previsto jugar en Estados Unidos en el Mundial

Irán debe enviar a su selección masculina de fútbol a Estados Unidos para el Mundial en poco más de tres meses. Su debut está pautado para el 16 de junio contra Nueva Zelanda en Inglewood, California.

Hay dudas sobre si Irán puede o si participará en el torneo. “No se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza", indicó el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj.

El gobierno de Estados Unidos ha prometido exenciones a sus prohibiciones de viaje para atletas y entrenadores en eventos como el Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cierres del espacio aéreo dejan a atletas varados

Incluso si algunos eventos siguen adelante, una gran preocupación para atletas y equipos será cómo pueden viajar hacia y desde la región de forma segura.

Daniil Medvedev, excampeón del Abierto de Estados Unidos, figura entre un grupo de tenistas que espera en Dubái una oportunidad para salir en avión después de que un torneo allí concluyera la semana pasada. Si no pueden viajar pronto, afectará al Abierto de Indian Wells que comienza el miércoles en el desierto del sur de California.

También hay dificultades de viaje para algunos atletas que se dirigen a los Juegos Paralímpicos de Invierno, que comienzan el viernes en Italia. El Comité Paralímpico Internacional dice que la mayoría de los equipos ya está en Europa para entrenar y que está ayudando a otros con los traslados. Irán tiene previsto contar con un esquiador en los Paralímpicos.

Los jugadores de críquet y de baloncesto también afrontan desafíos, junto con miles de turistas extranjeros, mientras el personal de la F1 busca alternativas de viaje para evitar la región en su camino hacia el Gran Premio de Australia de esta semana.

Una región clave para el deporte mundial

La influencia de Oriente Medio en el deporte mundial se ha disparado en los últimos años, ya que países como Arabia Saudí y Qatar han albergado grandes eventos y se han convertido en respaldos financieros cruciales.

Además del fútbol y el automovilismo, Qatar tiene este mes una carrera de autos deportivos del Campeonato Mundial de Resistencia, una carrera de motociclismo de MotoGP, una Copa del Mundo de gimnasia el próximo mes y alberga la primera justa atlética de la Liga Diamante este año en mayo. Qatar también es propietario del club francés Paris Saint-Germain, el vigente monarca de la Liga de Campeones.

Arabia Saudí, que albergará el Mundial 2034 de fútbol masculino, ha financiado la liga disidente LIV Golf y se ha convertido en un actor importante del boxeo mundial.

