La guerra de Gaza conmociona la Mostra de Venecia con "The Voice of Hind Rajab"

La guerra de Gaza protagoniza este miércoles la 82ª Mostra de Venecia, donde la francotunecina Kaouther Ben Hania presenta "The Voice of Hind Rajab", la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza.

"The Voice of Hind Rajab" recrea las largas horas vividas el 29 de enero de 2024, cuando los trabajadores de un centro de emergencias de Ramala, en Cisjordania, trataron de salvar a la pequeña de cinco años, refugiada en un auto junto a seis familiares.

Con el consentimiento de su madre, en la película se usaron las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio; unos registros que causaron gran conmoción en todo el mundo cuando salieron a la luz.

"Quédese conmigo, no me deje", se escucha decir a la niña en la llamada, entrecortada por el sonido de los disparos y las bombas.

La película, presentada en selección oficial, forma parte de la lista de 21 filmes que compiten este año por el León de Oro, que atribuirá el 6 de septiembre un jurado encabezado por el estadounidense Alexander Payne.

Desde que empezó el certamen, el 27 de agosto, el glamour del festival quedó eclipsado en varios momentos por la devastadora situación en que se encuentra la Franja de Gaza, escenario de una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Un colectivo fundado por diez cineastas italianos independientes, llamado Venice4Palestine (V4P), lanzó un llamado al inicio de la Mostra condenando la guerra en el territorio palestino.

En una carta abierta, el colectivo instó al festival a no ser "una tribuna triste y vacía" y a "adoptar una posición clara y sin ambigüedades".

Según V4P, la carta recabó 2000 firmas, entre ellas las de figuras destacadas del séptimo arte internacional como Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore y Ken Loach.

También han sido varias las personalidades que han expresado su condena a la ofensiva israelí.

La directora marroquí Maryam Touzani y su esposo, el cineasta Nabil Ayouche, portaron una pancarta negra que rezaba "Stop the genocide in Gaza" ("Paren el genocidio en Gaza") en la alfombra roja, y el director griego Yorgos Lanthimos llevaba un pin con los colores de la bandera palestina durante la rueda de prensa de presentación de su largometraje "Bugonia".

El sábado, miles de personas se manifestaron en el Lido, donde tiene lugar el festival, contra las acciones del ejército israelí en la Franja.

Por su parte, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo el miércoles que el certamen es "un lugar de apertura y de debate".

"Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (...), con la muerte de civiles y, sobre todo, de niños", insistió.

Tres propuestas de América Latina

Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial. La mayoría de los trabajos presentados desde España y América Latina figuran en las secciones Horizontes y Spotlight, dedicadas a nuevas tendencias.

Este miércoles, la directora Ana Cristina Barragán trae por primera vez a Venecia una película de Ecuador, "Hiedra", un filme intimista, en línea con los últimos trabajos de la cineasta ("La piel del pulpo", "Alba"), sobre una madre en busca de su hijo, al que abandonó siendo bebé.

Por su parte, el uruguayo Daniel Hendler proyecta en la sección Spotlight "Un cabo suelto", que sigue las peripecias de un cabo de la policía argentina que huye a Uruguay para escapar de otros agentes que lo andan buscando. La película se llevó en 2024 el premio WIP Latam en el Festival de San Sebastián, una ayuda de posproducción.

Hendler regresará en septiembre de este año al festival donostiarra, que será inaugurado por su última película, "27 noches".

Y desde México llega el primer largometraje de Mayra Hermosillo, "Vainilla", proyectado en la sección Jornadas de los autores, sobre la lucha de una familia por no ser desahuciada a finales de los 1980.

