Por Emma Farge

GINEBRA, 19 dic (Reuters) - El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) deploró el martes el conflicto de Gaza por considerarlo un "fracaso moral" de la comunidad internacional e instó a Israel y Hamás a alcanzar un nuevo acuerdo para detener los combates.

"He hablado de fracaso moral porque cada día que esto continúa es un día más en el que la comunidad internacional no ha demostrado ser capaz de poner fin a unos niveles de sufrimiento tan elevados y esto repercutirá durante generaciones, no sólo en Gaza", dijo a los periodistas en Ginebra la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, tras viajar a la Franja de Gaza y a Israel.

"No hay nada sin un acuerdo entre las dos partes, así que les instamos a que sigan negociando...", dijo, refiriéndose a la liberación de rehenes israelíes llevados a Gaza por hombres armados de Hamás durante su ataque mortal en el sur de Israel el 7 de octubre.

"Las liberaciones en sí mismas son misiones muy complejas y muy delicadas".

Una tregua mediada por Qatar y Egipto se mantuvo durante una semana a finales de noviembre y propició la liberación de 110 rehenes en Gaza a cambio de la excarcelación de 240 mujeres y adolescentes palestinos de cárceles israelíes.

Los intensos combates se reanudaron el 1 de diciembre y algunos de los rehenes restantes han sido declarados muertos en rebeldía por las autoridades israelíes.

Aunque el CICR facilitó la liberación de los rehenes durante la tregua, el grupo ha sido criticado por algunos israelíes por no hacer más. Algunos usuarios de las redes sociales han equiparado al CICR con un servicio de taxi para sacar a los rehenes de Gaza.

"No se va allí, se coge a los rehenes y se les saca", dijo Spoljaric, afirmando que cualquier analogía con un Uber o un servicio de taxi era "inaceptable e indignante".

"Nuestros colegas arriesgaron sus vidas y su seguridad durante estas operaciones y los rehenes están muy expuestos mientras estas cosas siguen su curso", añadió. (Reporte de Emma Farge; edición en español de Javier López de Lérida)