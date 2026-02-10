La guerra de Ucrania irrumpe en Milán-Cortina, primera decepción de Shiffrin

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se vieron este martes sacudidos por el conflicto en Ucrania a través de un piloto de skeleton de ese país que aseguró que está decidido a lucir un casco con fotos de víctimas de la guerra, mientras que la estrella del esquí Mikaela Shiffrin perdió su primera oportunidad de medalla

El casco en cuestión no fue autorizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el asunto amenaza ahora con enquistarse si el deportista persiste en su intención o el organismo no cede en el pulso

Apelando a su principio de neutralidad política durante las competiciones, el COI dijo que el casco no cumple el artículo 50 de la Carta Olímpica pero que aceptaba hacer una excepción con Vladyslav Heraskevych, abanderado de Ucrania en la apertura de estos Juegos, y que le permitía lucir en su lugar un brazalete negro

Pero horas después, el propio Heraskevych dijo en una conferencia de prensa que sigue decidido a lucir el casco, donde se ven rostros de deportistas muertos a manos de Rusia en el conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le había dado públicamente su apoyo nada más conocer el caso

- Arranque a medio gas -

En la competición deportiva y con Lindsey Vonn en el hospital con una tibia fracturada por su grave caída del viernes, todas las miradas en la pista se dirigían a Shiffrin, la mujer que tiene el récord de victorias en pruebas de la Copa del Mundo (108), pero su inicio en estos Juegos Olímpicos no estuvo a la altura de lo esperado

Su compañera Breezy Johnson había empezado muy bien, dominando el descenso, pero Shiffrin dilapidó pronto la ventaja y, siendo solo decimoquinta en el eslalon, hizo bajar a la pareja hasta el cuarto lugar, en una prueba ganada por sorpresa por las austríacas Ariane Rädler y Katharina Huber

"No he encontrado ese nivel de confianza que me permite hacer mangas ultrarrápidas", admitió Shiffrin, que no quería "buscar excusas" a su decepcionante rendimiento

- A uno del récord -

El martes sí fue feliz para Noruega, que incrementó su hegemonía en el medallero y que vio cómo su fondista estrella, Johannes Klaebo, dominaba ampliamente el esprint para sumar el séptimo oro olímpico de su carrera, acercándose a solo uno del récord en citas de invierno, que comparten precisamente tres noruegos (los esquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie y el biatleta Ole Einar Bjorndalen)

Klaebo está llamado a ser uno de los rostros de estos Juegos y puede igualar el récord con su siguiente competición en Italia, el viernes en la prueba individual libre de 10 km

En el esquí acrobático, Birk Ruud se colgó el oro en la modalidad de slopestyle y en los 20 km individuales de biatlón el título fue para otro compatriota, Johan-Olav Botn

En la prueba femenina de esprint de biatlón, el 100% del podio fue sueco, con Linn Svahn como campeona por sorpresa

En luge individual femenino, la victoria fue para la alemana Julia Taubitz, mientras que Italia se impuso en el relevo mixto de patinaje short-track

- Infidelidad confesada -

El momento más sorprendente de la jornada lo protagonizó un biatleta noruego, Sturla Holm Laegreid, que justo tras ganar el bronce en los 20 km confesó en directo por televisión una infidelidad conyugal

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida al serle infiel", declaró a la televisión NRK de su país

Admitiendo que en los últimos días el deporte "pasó a un lugar secundario", su cara después de la medalla era fiel reflejo del mal momento anímico en el que se encontraba