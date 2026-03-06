La guerra en Irán bloquea los corredores humanitarios y obstaculiza los esfuerzos de ayuda internacional

Por Olivia Le Poidevin y Emma Farge

GINEBRA, 6 mar (Reuters) - Las principales rutas humanitarias aéreas, marítimas y terrestres se están viendo restringidas por los trastornos causados por la guerra en Oriente ‌Medio, lo que retrasa los envíos ‌de ⁠ayuda vital a algunas de las crisis más graves del mundo, según han declarado a Reuters diez responsables de ayuda humanitaria.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entró el viernes en su séptimo día, convulsionando los ​mercados globales e ⁠interrumpiendo las cadenas ⁠de suministro con el cierre del espacio aéreo y la interrupción del transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

La ayuda ​a Gaza y Sudán se está paralizando y los costes se están disparando para ayudar a los cientos de millones ‌de personas que sufren crisis alimentarias en todo el mundo.

"Las personas que necesitan ​ayuda urgentemente tendrán que esperar más tiempo para recibir ​alimentos", dijo Jean-Martin Bauer, director de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las tiendas de campaña, lonas y lámparas destinadas a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania ocupados por Israel ya se han quedado atascadas en la cadena de suministro.

EL CENTRO DE AYUDA DE DUBÁI AFECTADO POR LAS RESTRICCIONES AÉREAS Y MARÍTIMAS

Las organizaciones humanitarias afirman que el aumento de los costes operativos unos presupuestos que ​ya se enfrentan a recortes masivos por parte de los donantes. La OIM señaló que las empresas de transporte marítimo estaban exigiendo recargos de emergencia de aproximadamente 3.000 dólares por contenedor.

Las organizaciones humanitarias ⁠que almacenan mercancías para su rápido despliegue regional en los almacenes del Centro Humanitario de Dubái se enfrentan a dificultades para trasladar los suministros a las rutas de ‌tránsito.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) no puede trasladar kits de traumatología para ayudar a la Media Luna Roja Iraní en las labores de búsqueda y rescate desde su centro de Dubái, donde se encuentran almacenados en una reserva de emergencia valorada en 10 millones de francos suizos (13 millones de dólares), según Cecile Terraz, directora de la FICR.

El grupo no puede transportar las existencias a través del puerto de Jebel Ali, la mayor terminal de contenedores de la región, que fue incendiada por los restos de un misil interceptado, ‌desde donde la carga normalmente se traslada a aviones o al estrecho de Ormuz.

Las operaciones del centro de la Organización Mundial de la Salud ⁠en Dubái también están paralizadas, según ha la directora regional Hanan Balkhy, lo que obstaculiza 50 solicitudes de emergencia de 25 ‌países y dificulta operaciones como la vacunación contra la poliomielitis.

También es probable que se produzcan efectos secundarios más lejanos.

Sudán, ⁠azotado por la hambruna, está especialmente expuesto debido a las restricciones adicionales impuestas desde el ⁠28 de febrero en el canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada sur del mar Rojo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Nos preocupa especialmente África", ha declarado una portavoz, y añadió que algunos cargamentos se están enviando por el cabo de Buena Esperanza. La ruta alarga el trayecto hasta tres semanas.

Los costes de combustible, transporte y seguros también están aumentando, ‌y Terraz dijo que la FICR podría tener que reducir los ​envíos a la Media Luna Roja Iraní.

Emma Maspero, directora en Copenhague de la división de suministros del organismo de la ONU para la infancia UNICEF, dijo que esperaba que se los vuelos que transportan productos humanitarios perecederos, como vacunas, las restricciones del espacio aéreo.

(1 dólar = 0,7799 francos suizos) (Información de Olivia Le Poidevin y Emma Farge en Ginebra; información ‌adicional de Max Hunder en Kiev y Louise Rasmussen en Copenhague; edición de Kevin Liffey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)