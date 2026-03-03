La guerra en Irán podría reabrir el debate en la UE sobre el gas ruso, según Noruega

OSLO, 3 mar (Reuters) -

El impacto en los flujos energéticos de los ataques militares de Estados ‌Unidos e Israel ‌contra ⁠Irán y los lanzamientos de drones y misiles de Irán contra sus vecinos podría reabrir el debate en ​la Unión ⁠Europea ⁠sobre la prohibición de las importaciones de gas natural ruso, dijo ​el martes el ministro de Energía de Noruega. Los precios del ‌gas en Europa han subido un ​75% esta semana, alcanzando máximos ​de varios años, ya que las hostilidades en Irán y sus alrededores han afectado a las exportaciones de gas del golfo Pérsico.

Qatar, uno de los principales exportadores de gas natural licuado (GNL), detuvo su producción el lunes.

"La UE ​ha dejado muy claro que quiere liberarse del petróleo y el gas rusos, pero ⁠los acontecimientos de los últimos tres o cuatro días también han sido difíciles", ‌dijo el ministro de Energía de Noruega, Terje Aasland, en una conferencia en Oslo.

"Con la situación geopolítica que vemos ahora, creo que el debate se reavivará", afirmó Aasland.

El mes pasado, los países de la Unión Europea dieron su aprobación definitiva a la prohibición de ‌las importaciones de gas de Rusia, su antiguo principal proveedor, a finales ⁠de 2027, unos cuatro años después de la invasión de ‌Ucrania por parte de Moscú.

Noruega es el mayor productor ⁠de gas de Europa y satisface alrededor ⁠del 30% de la demanda. También suministra alrededor del 20% del petróleo del continente.

Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria Iraní dijo el lunes que Irán dispararía contra cualquier barco que intentara atravesar el ‌estrecho de Ormuz, en ​el extremo sur del golfo Pérsico.

Los petroleros de Qatar, que produce alrededor del 20% del suministro mundial de GNL, utilizan esa ruta. (Información de Nora Buli; edición de Terje ‌Solsvik y Jason Neely; editado en español por Patrycja Dobrowolska)