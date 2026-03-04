La guerra en Irán trastoca vuelos en Oriente Medio: esto es lo que deben saber los viajeros

NUEVA YORK (AP) — La guerra conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán ha afectado a los viajes en Oriente Medio y ha dejado varadas a decenas de miles de personas. Y el futuro es de todo menos seguro.

Los expertos subrayan que los vuelos programados para los próximos días y semanas podrían seguir sufriendo interrupciones, lo que provocaría un efecto dominó a nivel mundial, especialmente a medida que la guerra se amplía con ataques de represalia en los estados del golfo Pérsico. Los aeropuertos de la región funcionan como centros neurálgicos globales clave que conectan a quienes se dirigen a Europa, África y Asia.

Ante los cierres del espacio aéreo en la región, muchas aerolíneas se han visto obligadas a cancelar trayectos u optar por rutas más largas. Eso afecta a los costos operativos y los precios de los boletos, que podrían encarecerse si las empresas tienen que pagar más por el combustible cuanto más se prolongue el conflicto. En el futuro cercano, los expertos recomiendan posponer los viajes no esenciales si es posible, revisar las políticas de reembolso o de seguro y, lo más importante, seguir los avisos de seguridad.

“Esta no es una historia de retrasos normal. Se trata de una zona de conflicto aéreo", indicó Hassan Shahidi, presidente y director ejecutivo de la Flight Safety Foundation, que subrayó que la interrupción del tráfico y las indicaciones de las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos pueden cambiar cada día, si no a cada hora. “Los viajeros deben esperar, sin duda, una gran incertidumbre”.

A continuación, lo que deben saber los viajeros acerca de sus próximos desplazamientos:

Vigile los avisos y otra información de seguridad

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques durante el fin de semana, se han sucedido las acciones de represalia y otros acontecimientos. Irán dice que cientos de personas han muerto en el país. Para los viajeros en toda la región, los expertos destacan la importancia de seguir las directrices de seguridad y las actualizaciones de las autoridades gubernamentales.

Un puñado de gobiernos han emitido recomendaciones de viaje y órdenes de evacuación de emergencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó el lunes a todos sus ciudadanos a salir de inmediato de Irán e Israel, así como de Qatar, Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen utilizando cualquier transporte comercial disponible. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a la prensa que difundiese formas de ayudar a los estadounidenses a evacuar esas zonas. Por su parte, países como China, Italia, Francia y Alemania se movilizaron para organizar la evacuación de sus ciudadanos.

Expertos como Shahidi señalan que los viajeros deben estar atentos a estas recomendaciones de viaje de gobiernos y embajadas para asegurarse de contar con la información más reciente. Y como tantas personas siguen varadas debido a las amplias oleadas de cancelaciones y cierres de espacio aéreo, apuntó que es prudente reconsiderar o reprogramar los próximos viajes en la medida de lo posible.

“Si el viaje es opcional, considere posponerlo", aconsejó Shahidi. "Pero si es necesario, asegúrese de tener tarifas reembolsables o que permitan cambios”.

Los viajeros también deben seguir las actualizaciones de aeropuertos y aerolíneas. Las compañías de larga distancia Etihad Airways y Emirates, con sede en Abu Dabi y Dubái, y Qatar Airways, con sede en Doha, suspendieron temporalmente ciertas rutas por el cierre de los espacios aéreos y requisitos de seguridad.

Lea la letra pequeña de reembolsos y seguros

Muchas aerolíneas están aceptando solicitudes de reembolso u ofreciendo cambios gratuitos en las reservas, pero esas opciones suelen limitarse a fechas o rutas concretas, por lo que es importante consultar las webs de cada aerolínea para obtener más información. Para próximos viajes, comprar ahora boletos reembolsables puede ofrecer más flexibilidad.

Más allá de lo que puedan ofrecer las aerolíneas, algunos también podrían buscar seguros de viaje. Pero es importante leer la letra pequeña, en especial las excepciones contempladas en pólizas específicas.

“Los actos de guerra y los disturbios civiles suelen estar excluidos porque son impredecibles”, apuntó Suzanne Morrow, directora ejecutiva de la agencia de seguros de viaje InsureMyTrip. Los consumidores podrían contratar cobertura para retrasos, añadió, pero el seguro de viaje “está diseñado para compensarlo por completo", y si una aerolínea hace todo lo posible por reubicarlo o le ofrece un reembolso, es posible que no pueda presentar un reclamo adicional.

Christina Tunnah, de World Nomads Travel Insurance, reitera que la mayoría de las pólizas de su empresa excluyen la cobertura por pérdidas derivadas de actos de guerra, aunque se podría obtener compensación en ciertos escenarios, como si adquiere un plan de “cancelación por cualquier motivo”. Aun así, el viaje tendría que cancelarse dentro de un plazo determinado.

Una vez que se conoce la existencia de un incidente, es poco probable que esté cubierto, agregó Tunnah. Así que, si un consumidor no ha comprado aún su seguro de viaje, muchas aseguradoras podrían haber añadido restricciones adicionales para los destinos afectados.

Vuelos más largos y boletos más caros

Además de las cancelaciones, muchas aerolíneas están tomando rutas más largas para evitar los espacios aéreos cerrados. Shahidi dijo que eso incluye no solo los cierres derivados de la guerra actual, sino también por conflictos previos en todo el mundo.

Para las aerolíneas, sortear estas zonas se ha vuelto cada vez más difícil porque las rutas más largas pueden ser más costosas. Es un estándar de la industria que las empresas paguen “tasas de sobrevuelo” al cruzar el cielo de otros países, que ahora podrían incrementarse. Y, además, los trayectos más largos necesitan más combustible.

“Esos costos se trasladarán a los pasajeros”, explicó Bryan Terry, director general de Alton Aviation Consultancy. Si el conflicto continúa, añadió, los pasajeros deben “anticipar que algunas aerolíneas probablemente impongan recargos por combustible” o subirán las tarifas existentes.

Los pasajeros ya han reportado alzas importantes en los boletos. Los expertos dicen que esos incrementos inmediatos son probablemente un reflejo de la oferta y la demanda, ya que miles de vuelos fueron cancelados en los últimos días. Pero los costos de esas rutas más largas —sumados al precio del petróleo, que ya se ha disparado desde que comenzaron los ataques— podrían terminar repercutiendo en los consumidores en el futuro.

El precio del petróleo crudo es un componente clave del combustible de aviación, que supuso alrededor del 30% de los costos operativos de las aerolíneas en 2024, según una investigación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

En la próxima semana, muchas rutas están completamente agotadas o tienen precios desorbitados para los últimos asientos disponibles. El mercado muestra actualmente esos costos, que aunque siguen elevados, son más bajos para los viajes reservados con mayor anticipación, señaló Terry. Pero si la guerra se prolonga o intensifica, “esas condiciones podrían cambiar en cualquier momento”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.