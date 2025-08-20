LA NACION

La guerra tarifaria con Estados Unidos mejora la aprobación de Lula

Gestión del presidente valorada por el 48% de los brasileños.

La guerra tarifaria con Estados Unidos mejora la aprobación de Lula
Según el instituto de investigación, la tendencia positiva se debe principalmente a la percepción de una reducción en la inflación de los precios de los alimentos y a la reacción al aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos de Donald Trump a las exportaciones brasileñas.

En mayo, antes de la adopción de la medida estadounidense, el índice de desaprobación de Lula alcanzó el 57%, mientras que la aprobación se mantuvo en el 40%. En julio, las cifras se situaron en el 53% y el 43%, respectivamente.

Los datos de agosto consolidan un cambio de rumbo que fortalece a Lula tras meses de presión política y económica.

(ANSA).

