La guerra tarifaria con Estados Unidos mejora la aprobación de Lula
Gestión del presidente valorada por el 48% de los brasileños.
Según el instituto de investigación, la tendencia positiva se debe principalmente a la percepción de una reducción en la inflación de los precios de los alimentos y a la reacción al aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos de Donald Trump a las exportaciones brasileñas.
En mayo, antes de la adopción de la medida estadounidense, el índice de desaprobación de Lula alcanzó el 57%, mientras que la aprobación se mantuvo en el 40%. En julio, las cifras se situaron en el 53% y el 43%, respectivamente.
Los datos de agosto consolidan un cambio de rumbo que fortalece a Lula tras meses de presión política y económica.
