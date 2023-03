La gurú de la autoayuda Marianne Williamson competirá con Biden por la nominación demócrata

La demócrata Marianne Williamson, una gurú de los libros de autoayuda, ha anunciado su candidatura a lograr la nominación del Partido Demócrata en el proceso de primarias para las elecciones presidenciales de 2024, con lo que se convierte en la primera rival importante de Biden en esta disputa.

"Estamos aquí porque nos importa este país, pero la mayoría de nosotros estamos enfadados y preocupados por este país. Nuestro trabajo es lograr un futuro de justicia y amor que sea tan poderoso que se imponga a las fuerzas del odio, la injusticia y el miedo", ha proclamado Williamson durante el acto de presentación de campaña en Washington D.C. celebrado el sábado.

Tradicionalmente el presidente en el cargo no tiene mayores problemas para lograr la nominación si manifiesta su voluntad de continuar, como ha hecho Joe Biden, por lo que Williamson podría tener escasas opciones. La mayoría de los dirigentes demócratas han expresado ya su respaldo a Biden.

"Ya me he presentado antes a presidenta. No soy una inocente. No soy inocente y sé que hay fuerzas que no tienen intención de permitir a nadie más en el debate si no se sitúa con sus posiciones predeterminadas", ha apuntado.

Williamoson ha defendido sus opciones ya el domingo en la ABC. "El sistema mantiene que solo quienes nos han conducido a esta cuneta están preparados para sacarnos de esta cuneta. Mi mérito no es saber perpetuar el sistema, sino que sé cómo cambiarlo", ha remachado.

Williamson tiene 70 y saltó a la palestra pública mediante sus libros de autoayuda y gracias a que es la gurú espiritual de la presentadora Oprah Winfrey. En 2020 fue candidata con una campaña poco convencional que proponía el amor y la paz para derrotar al entonces presidente, Donald Trump. Tras su retirada de la campaña apoyó al senador Bernie Sanders.

Candidato republicano descartado

Por otra parte, el exgobernador republicano de Maryland Larry Hogan ha anunciado su renuncia a competir por la nominación del Partido Republicano en lo que supone un alivio para el expresidente Donald Trump, ya que Hogan se había destacado como uno de sus más fieros rivales.

"Lo he pensado mucho y he hablado con gente, y con mi familia. Ha sido una decisión difícil, pero he decidido que no seré candidato a la nominación republicana", ha explicado en la CBS.

Hogan se ha dedicado en los últimos meses a recorrer estados con primarias previstas en los primeros meses del año. Dejó el cargo de gobernador de Maryland por la limitación de mandatos, pero en lugar de apoyar al candidato republicano, el trumpista Dan Cox, se alineó con el candidato demócrata, Wes Moore, quien finalmente se impuso en las elecciones.

Hogan ha asegurado que el motivo de su retirada es que le tema a Trump. "Eso no me asusta. Hubiera sido una competición dura y él es muy duro, pero he derrotado ya a un cáncer, así que tener a Trump metiéndose conmigo en Twitter no me asusta en absoluto", ha argumentado.

En la carrera por la nominación demócrata destacan el propio Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aunque hay otros nombres que podrían intentar cuestionar la hegemonía de estos dos favoritos.

Europa Press