La Habana se llena de basura, camiones no recogen residuos en medio de escasez de combustible

LA HABANA, 16 feb (Reuters) -

La basura se está acumulando en las esquinas de las calles de La Habana, atrayendo hordas de moscas y desprendiendo hedor a podrido, en uno de los impactos más visibles de la apuesta de Estados Unidos por impedir que el petróleo llegue a la isla.

El medio estatal Cubadebate informó este mes que solo 44 de los 106 camiones de basura de La Habana pudieron seguir funcionando debido a la escasez de combustible, lo que ralentizó la recolección de basura.

Cajas de cartón, bolsas usadas, botellas de plástico y trapos se amontonan en las esquinas de las calles de la capital, mientras algunos residentes rebuscan entre los residuos en busca de restos que pudieran reutilizar y los conductores, peatones y ciclistas se veían obligados a sortear los imponentes montones de desperdicios.

"Aquí en La Habana, dondequiera que mire, hay (basura)", dijo José Ramón Cruz, residente local. "Aquí hace como 10 días que no vienen a recoger, y lo que hay ahí son al menos seis o siete camiones de basura".

En otras localidades de la isla, donde viven alrededor de 11 millones de personas, los residentes recurrieron a las redes sociales para advertir de los riesgos para la salud pública.

El Gobierno de Cuba ha aplicado medidas de racionamiento para proteger los servicios esenciales en un país que ya sufría una grave escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

El suministro de petróleo del país se ha reducido drásticamente en dos meses.

Venezuela, que en su día fue el principal proveedor de Cuba, dejó de hacer envíos a mediados de diciembre. El Gobierno de México también anunció que iba a suspender los envíos después de que Washington amenazara con imponer aranceles a los países que manden suministros a Cuba.

Estados Unidos mantiene un embargo sobre Cuba desde la década de 1960, pero en los últimos meses el Gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido su postura, sancionando a los buques que transportan petróleo a la isla y amenazando con imponer aranceles a los proveedores. (Reporte de Alien Fernandez y Mario Fuentes; escrito por Sarah Morland. Editado en español por Javier Leira)