La heliosfera tiene forma de croissant o de rosquilla

Las partículas de hidrógeno neutro que fluyen desde fuera de nuestro sistema solar probablemente juegan un papel crucial en la forma de la heliosfera, parecida a un croissant o una rosquilla.

Es el hallazgo de nuevas simulaciones por computadora de las fuerzas cósmicas que dan forma a esta burbuja protectora que rodea nuestro sistema solar.

Un equipo multiinstitucional de astrofísicos con sede en la Universidad de Boston, dirigido por el astrofísico Merav Opher, basó la nueva investigación en modelos construidos sobre datos observables y astrofísica teórica.

Los astrofísicos creen que la heliosfera protege a los planetas dentro de nuestro sistema solar de la poderosa radiación que emana de las supernovas, las explosiones finales de las estrellas moribundas en todo el universo. Creen que la heliosfera se extiende mucho más allá de nuestro sistema solar, pero a pesar del enorme amortiguador contra la radiación cósmica que la heliosfera proporciona a las formas de vida de la Tierra, nadie conoce realmente la forma de la heliosfera o, en realidad, su tamaño.

En su último estudio, el equipo de Opher quería comprender por qué los chorros heliosféricos (columnas florecientes de energía y materia que son similares a otros tipos de chorros cósmicos que se encuentran en todo el universo) se vuelven inestables. "¿Por qué las estrellas y los agujeros negros, y nuestro propio sol, expulsan chorros inestables?", dice Opher en un comunicado. "Vemos estos chorros proyectándose como columnas irregulares, y [los astrofísicos] se han estado preguntando durante años por qué estas formas presentan inestabilidades".

De manera similar, sus nuevos modelos, denominados SHIELD (Solar-wind with Hydrogen Ion Exchange and Large-scale Dynamics), predicen que la heliosfera, viajando en tándem con nuestro sol y abarcando nuestro sistema solar, no parece ser estable. Otros modelos de la heliosfera desarrollados por otros astrofísicos tienden a representar la heliosfera con una forma similar a la de un cometa, con un chorro (o una "cola") que fluye detrás a su paso. Por el contrario, el modelo de Opher sugiere que la heliosfera tiene más forma de croissant o incluso de rosquilla.

¿La razón de eso? Partículas de hidrógeno neutro, llamadas así porque tienen cantidades iguales de carga positiva y negativa que no tienen carga en absoluto.

"Vienen a través del sistema solar", dice Opher. Usando un modelo computacional como una receta para probar el efecto de los 'neutrales' en la forma de la heliosfera, ella "sacó un ingrediente del pastel, los neutrales, y notó que los chorros provenientes del sol, dando forma a la heliosfera, se volvían súper estable. Cuando los vuelvo a colocar, las cosas comienzan a doblarse, el eje central comienza a moverse, y eso significa que algo dentro de los chorros heliosféricos se está volviendo muy inestable ".

Teóricamente, una inestabilidad como esa causaría perturbaciones en los vientos solares y los chorros que emanan de nuestro sol, lo que provocaría que la heliosfera se dividiera en su forma, en una forma similar a un croissant.

Aunque los astrofísicos aún no han desarrollado formas de observar la forma real de la heliosfera, el modelo de Opher sugiere que la presencia de neutrales chocando contra nuestro sistema solar haría imposible que la heliosfera fluyera uniformemente como un cometa disparado. Y una cosa es segura: los neutrales definitivamente se están abriendo camino a través del espacio.