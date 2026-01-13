La hermana de Kim Jong Un exige pedido surcoreano de disculpas por incidente con dron

La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, exigió este martes un pedido de disculpas por parte de Corea del Sur por la supuesta incursión de un dron a través de la frontera.

Corea del Norte afirmó el fin de semana que derribó un dron cerca de la ciudad de Kaesong a principios de enero después de que cruzara desde el condado fronterizo surcoreano de Ganghwa.

"Las autoridades de Seúl deben admitir y disculparse por haber violado la soberanía de la RPDC y tomar medidas para evitar que se repita", advirtió.

Seúl negó responsabilidad en el incidente, y afirmó que el dron mostrado en las fotos difundidas por Pyongyang no es un modelo que opere su ejército.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung ordenó una investigación conjunta militar y policial sobre el caso del dron, señalando que cualquier implicación civil sería "un delito grave que amenaza la paz en la península de Corea".