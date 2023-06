La hermana de un militar israelí que murió en 2014 en la Franja de Gaza arremete contra Netanyahu: "Es tu culpa"

La hermana de Hadar Goldin, un militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que falleció en 2014 durante la guerra abierta en verano de 2014 en la Franja de Gaza, ha increpado este jueves al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, al que ha culpado de que su cuerpo no haya sido entregado a su familia a pesar de que han pasado casi diez años.

"Sabes exactamente dónde está y ni siquiera me miras a los ojos. Eres el culpable", ha dicho Ayelet Goldin durante un acto en Jerusalén en el que ha arremetido contra Netanyahu por no haber logrado que los restos de su hermano sean devueltos. "Mira a esta hermana que sufre a los ojos", ha añadido.

"¿Qué hay desde hace nueve años en su tumba? Tzitzit y un maldito uniforme", ha puntualizado durante el evento, que sirve para conmemorar precisamente el aniversario de la operación del Ejército en territorio gazací.

En este sentido, ha acusado al primer ministro de "haber abandonado a los soldados y los civiles". "¿Dónde están tus valores?", ha insistido, si bien Netanyahu no ha contestado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El Gobierno israelí ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de al menos dos ciudadanos israelíes, entre ellos Hisham al Sayed y Avera Mengistu, así como los cuerpos de Goldin y Oren Shaul, militares que murieron en la Franja en 2014.

Europa Press