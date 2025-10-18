"La hermanastra fea" triunfa en el festival de cine fantástico de Sitges

“La hermanastra fea”, una versión retorcida y sangrienta de la historia de la Cenicienta, ganó este sábado el máximo galardón del festival de cine fantástico de Sitges, que también premió como mejor película latinoamericana a la mexicana “No dejes a los niños solos”.

La ópera prima de la directora noruega Emilie Blichfeldt observa con humor negro, violencia y una mirada mordaz el destino de la joven Elvira, cuya madre quiere casarla con el apuesto príncipe Julian pese a la competencia feroz de las más bellas del reino.

La película le da la vuelta al cuento tradicional con una sátira brutal de un mundo dominado por la mirada masculina y unos cánones de belleza inalcanzables.

Todo ello utilizando los recursos del cine de horror para mostrar con crudeza las transformaciones del cuerpo de la joven protagonista (interpretada por Lea Myren), dispuesta a todo para gustar.

La directora, que ha confesado que hizo la película pensando también en su propia juventud —“cuando tenía los pies grandes y poca confianza con chicos cerca”— no duda en convertir en pesadilla la clásica escena inmortalizada por Disney en la que el príncipe busca encajar a toda costa el zapato perdido de la misteriosa joven del baile.

El Festival de Sitges, referencia mundial del cine fantástico y de terror que se celebra cada año en la pequeña localidad de la costa catalana, también reconoció a la mexicana “No dejes a los niños solos” con el premio Blood Window a la mejor película latinoamericana.

Esta cinta dirigida por Emilio Portes retoma los códigos del terror sobrenatural y psicológico para contar la historia de dos niños que se quedan solos en casa en el México de los años 1980 y deberán enfrentarse al espíritu de su antiguo ocupante.

La 58º edición del festival contó este año con invitados como el actor británico Benedict Cumberbatch o el director estadounidense Joe Dante, creador de los Gremlins, sin olvidar su popular ‘Zombie Walk’, un multitudinario desfile festivo de personas caracterizadas como muertos vivientes que recorren las estrechas calles de la ciudad.

pc/an