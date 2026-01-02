La hija de Kim visita el mausoleo familiar, impulsando su posible estatus como heredera en Norcorea

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La hija adolescente del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, realizó su primera visita conocida al mausoleo sagrado de la familia, un paso que, según los expertos, refuerza su estatus como posible heredera de su padre

La visita, que tuvo lugar el jueves, el día de Año Nuevo, desató incluso especulaciones de que la joven, que supuestamente se llama Kim Ju Ae y tendría unos 13 años, podría ser nombrada funcionaria de alto nivel en el próximo congreso del gobernante Partido de los Trabajadores

En las imágenes difundidas el viernes por la prensa estatal norcoreana se puede ver a Kim Ju Ae en primera fila junto a sus padres y haciendo una profunda reverencia en el Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang, donde se exhiben los cuerpos embalsamados de su difunto abuelo y bisabuelo

El palacio es "un lugar que simboliza la legitimidad del régimen norcoreano" y su visita antes del congreso del Partido de los Trabajadores es un movimiento políticamente orquestado, afirmó Cheong Seong-Chang, subdirector del Instituto Sejong, una entidad privada surcoreana

Kim Jong Un, de 41 años, es la tercera generación de su familia que gobierna la hermética nación desde su fundación en 1948. Suele conmemorar los aniversarios estatales clave visitando el palacio de Kumsusan y rindiendo homenaje a su padre, Kim Jong Il, y a su abuelo, Kim Il Sung

Según Cheong, Kim podría nombrar a su hija primera secretaria en el Partido de los Trabajadores, el segundo cargo más importante en la formación, en el congreso. Otros expertos creen que es demasiado joven para aceptar un puesto tan destacado y podría recibir un cargo de menor rango

El congreso, el primero de este tipo en cinco años, tiene como objetivo establecer nuevas prioridades en política estatal y reorganizar a los funcionarios. Corea del Norte no anunció cuándo se celebrará, pero la agencia de espionaje de Corea del Sur señaló que probablemente será en enero o febrero

Desde su primera aparición en la prensa estatal en noviembre de 2022, Kim Ju Ae ha acompañado a su padre en varios actos, incluyendo desfiles militares y lanzamiento de misiles. En septiembre, Kim Ju Ae estuvo presente en su visita a Beijing. Durante las celebraciones de Año Nuevo de esta semana, la adolescente besó a su padre en la mejilla en un gesto de cercanía

En enero de 2024, la agencia de espionaje surcoreana dijo que consideraba a Kim Ju Ae como la posible heredera de su padre. Algunos expertos externos no están de acuerdo con esa evaluación, citando la relativa juventud de Kim Jong Un y la naturaleza extremadamente machista de la jerarquía de poder en Corea del Norte

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa