La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: de pulseras de amistad a anillos de compromiso

NUEVA YORK (AP) — Comenzó con una pulsera de la amistad. Terminó con un anillo de compromiso. Taylor Swift, la superestrella del pop, y Travis Kelce, el campeón de fútbol americano, están comprometidos.

Los futuros casados, ambos de 35 años, anunciaron la noticia en una publicación conjunta en Instagram el martes. Es el último capítulo en la historia de amor de la pareja, una que ha abarcado dos años, dos Super Bowls, un anuncio de álbum y la gira más taquillera de todos los tiempos.

A continuación, un vistazo a algunos de los eventos más importantes en su relación.

Una pulsera de la amistad que no se pudo entregar

Comenzó, apropiadamente, con una pulsera de la amistad.

Fue en julio de 2023 cuando Kelce asistió al concierto de la gira Eras de Swift en el Arrowhead Stadium, donde juegan los Chiefs.

Después, en su pódcast "New Heights" con su hermano Jason Kelce, confesó estar decepcionado —bueno, su palabra fue "dolido"— porque no pudo conocer a Swift y entregarle una pulsera con su número de teléfono.

“Ella no conoce a nadie, o al menos no quiso conocerme a mí, así que me lo tomé personal”, bromeó. El pódcast preguntó en Instagram: “¿Alguien sabe cómo hacerle llegar una pulsera a @taylorswift13? ... pregunta para un amigo”.

Conduciendo el auto del escape

Pero para septiembre, Kelce insinuaba que sus esfuerzos habían tenido cierto éxito. Se negó a dar detalles en medio de la especulación, diciendo a un entrevistador: “Es lo que es”.

Claramente, algo estaba sucediendo. Pronto, Kelce reveló que había invitado a Swift a un juego en el Arrowhead. “Le pasé la pelota a ella”, dijo en otro programa de entrevistas.

Swift aceptó la oferta de Kelce, y apareció para que todo el mundo la viera en el partido de los Chiefs contra los Bears, apoyando al equipo de Kelce junto a su madre, Donna Kelce. Los dos salieron del estadio en el Chevelle púrpura “coche de escape” de Kelce.

“Bastante atrevido”, dijo Kelce unos días después sobre la aparición de Swift, añadiendo cuánto le encantó verla animar al equipo junto a su madre.

Fue el inicio de una larga serie de apariciones de Swift en los juegos de los Chiefs.

Hubo cierta angustia en internet sobre si Swift estaba distrayendo del fútbol americano, mientras que la NFL en sí misma capitalizaba su fandom. Un día después del llamativo estreno en Los Ángeles de su película “Taylor Swift: Eras Tour”, estaba de vuelta en Arrowhead.

Karma es el chico de los Chiefs

Y entonces era el momento de que Kelce fuera el fanático adorador. En noviembre de 2023, durante la etapa internacional de su gira Eras Swift cambió la letra de “Karma” en Argentina para saludar a su amado. “Karma es el chico de los Chiefs, viniendo directo a casa conmigo”, cantó.

Scott Swift, junto a un radiante Kelce, aplaudió al nuevo amor de su hija.

Cuando la revista Time anunció a su persona del año, pocos se sorprendieron. En la entrevista de Time, Swift habló sobre su relación.

“Todo esto comenzó cuando Travis muy adorablemente me puso en evidencia en su pódcast, lo cual pensé que era lo más genial del mundo”, dijo Swift, añadiendo que ya eran pareja antes de esa primera aparición en el juego de los Chiefs.

Poco después, las cosas se calentaban en el campo de fútbol americano, lo que significaba que los Chiefs se dirigían al Super Bowl. En el juego del campeonato de la AFC, la pareja dejó claro que estaban bien con la atención que recibían. En medio del campo en Baltimore, después de que los Chiefs vencieran a los Ravens, Swift y Kelce se besaron. “Te amo”, dijo Kelce. “Tanto que no es gracioso”.

Una carrera a través de nueve zonas horarias

Quedaba un partido por jugar. Los fanáticos se preguntaban: ¿Cómo haría Swift para llegar desde sus shows en Tokio al Super Bowl en Las Vegas?

“Esta semana es verdaderamente el mejor tipo de caos”, publicó Swift en Instagram.

Caos, de hecho. En una semana de febrero de 2024, Swift asistió a los Grammy en Los Ángeles, voló a Tokio para cuatro conciertos, luego volvió a subir a su avión privado para llegar al Super Bowl con tiempo de sobra. Para llegar allí, cruzó nueve zonas horarias y la línea internacional de cambio de fecha.

“Ella está reescribiendo los libros de historia por sí misma”, dijo Kelce un día después de los Grammy, donde Swift ganó el premio al álbum del año por cuarta vez. “Le dije que tendré que cumplir mi parte del trato y volver a casa con un trofeo también”.

Y lo hizo. Los dos se besaron en el campo nuevamente después de que los Chiefs vencieran a los 49ers de San Francisco, Swift con un dije en forma de 87.

De nuevo de gira

En pocos días, Swift estaba de vuelta de gira, con Kelce uniéndose a ella en Australia para abrazar koalas en el zoológico.

En París, Swift presentó una sección de “The Tortured Poets Department”, su nuevo álbum. Los fanáticos se preguntaban si Kelce había hecho su camino en algunas de sus letras, como “Sabías lo que querías y, chico, la conseguiste”, de “So High School”.

Pero el punto culminante llegó en junio, durante una serie de conciertos repletos de celebridades en Londres. Allí, Kelce hizo su debut en el escenario de Eras, vistiendo un esmoquin y sombrero de copa y llevando a Swift en sus brazos durante un número coreografiado antes de “I Can Do It With a Broken Heart”.

“Aún me estoy riendo/enamorando”, escribió Swift más tarde en Instagram.

“Felicidad, diversión y magia”

En cuanto a Kelce, habló con orgullo sobre la relación, señalando en el pódcast “Bussin’ with the Boys” que no tenía ningún deseo de ocultar nada.

“Esa es mi chica”, dijo. “Esa es mi dama.

Estoy orgulloso de eso”.

Swift hizo eco de esa emoción cuando aceptó un premio MTV a los Videos Musicales el pasado septiembre, mencionando a “mi novio Travis” en su discurso.

“Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad, diversión y magia”, dijo.

“Solo soy un tipo apoyando a su novia”

Durante el verano y otoño de 2024, Kelce asistió a varias de las fechas restantes de la gira de Swift y la mencionó en “New Heights”, refiriéndose oficialmente a ella como “su novia” en un episodio de julio.

“Ella es todo lo que todos dicen que es. Es increíble. Algunas de estas personas que conoces, y simplemente piensas, ‘No sé qué estoy haciendo aquí’”, dijo. “Eres increíble, tu talento es increíble, cómo te presentas es increíble y solo soy un tipo apoyando a su novia”.

Swift, también, fue fotografiada regularmente asistiendo a los juegos de Kelce, incluido el Super Bowl de 2025.

Luces, cámara, acción, fútbol americano

Un mes después del Super Bowl, la pareja hizo su debut en la alfombra roja en la Tight End University en junio, una cumbre de entrenamiento anual de tres días fundada por Kelce, George Kittle y Greg Olsen.

Luego fueron vistos en Brooklyn Bowl en Nashville, donde Swift subió al escenario para interpretar “Shake it Off” con el cantante de country Kane Brown. Para los fans, fue otro momento más de la pareja, mostrando un apoyo y admiración muy públicos el uno por el otro.

"The Life of a Showgirl"

Una pareja que colabora junta, permanece junta.

Swift anunció su muy esperado duodécimo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", a mediados de agosto, e incluyó a Kelce en el lanzamiento. Comenzó con un adelanto de “New Heights”, que luego reveló que Swift aparecería en un episodio al día siguiente.

Swift dijo a los hermanos Kelce que quería mostrarles algo, revelando un maletín verde menta que presentaba sus iniciales en naranja. Jason Kelce preguntó qué había dentro, lo que la llevó a sacar un disco de vinilo.

“Nuestros trabajos son muy similares”

En el episodio de dos horas de “New Heights” con Swift, ella detalló el verano de la pareja después del Super Bowl. Dijo que pasó un tiempo considerable en Florida con Travis Kelce. También dijo que “nuestros trabajos son muy similares”: Giran en torno a entretener “a la gente durante tres horas en estadios de la NFL”.

En su autodenominado “pódcast favorito”, Swift acreditó a “New Heights” por conseguirle un novio. “Esto es lo que he estado escribiendo canciones sobre lo que quería que me sucediera desde que era adolescente”, dijo sobre su romance.

Y Kelce acreditó la gira por, bueno, conseguirle una novia. “Te veo en ese escenario y veo cómo puedes hacer que todo un estadio se mueva, y luego te tengo en una habitación y es como si te conociera de toda la vida”, dijo.

“Es la conversación más fácil que he tenido, y fue tan divertido que me dejó sin palabras”.

Deportista, conoce a autora

A finales de agosto, en un carrusel de cinco fotos compartido en las cuentas oficiales de Instagram de Swift y Kelce, la pareja anunció su compromiso. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron en el pie de foto.

No está claro cuándo y dónde se comprometieron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.