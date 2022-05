La historia de superación de este niño de cinco años que perdió una pierna a causa de un cáncer ha conmovido

Saif Mubarak, amante del fútbol, era un niño dinámico y activo, que jugaba mucho al fútbol y se divertía con sus amigos, pero un día de diciembre de 2021, durante un paseo familiar, empezó a quejarse de dolores en la rodilla.

La familia, que se preparaba para unas vacaciones familiares en Navidad, achacó el dolor a que Saif fuera un niño activo y bullicioso, y lo relacionaron con una pequeña distensión.

La madre, Romana Mubarak, de 43 años, no podía estar tranquila, pues sabía que su hijo nunca se quejaba mucho de dolor y sentía que había un problema más sincero, y cuando su rodilla empezó a hincharse, supo que tenía que llevarlo a A&E.

Tras una serie de pruebas, a Saif le diagnosticaron osteosarcoma en la rodilla derecha, un tipo de cáncer de huesos poco frecuente, pero el más común en los niños. Tras iniciar la quimioterapia y muchas transfusiones de sangre, se llegó a la decisión más difícil de todas, para Romana y su padre, la posibilidad de tener que amputar la pierna de Saif por completo.

Pese a la complicada situación, los padres de Said aseguran que el niño no ha perdido la sonrisa y que lleva la situación con un positivismo impresionante. "La actitud de Said ha sido muy buena desde el comienzo del proceso. Eso nos ha dado fuerzas para estar a su lado y darle todo nuestro amor", asegura Romana.

El pequeño, que ha respondido muy bien a la quimioterapia, asegura que se siente muy querido y apoyado por su familia. Con su carácter dinámico y alegre, Saif trata de divertirse como los demás niños.