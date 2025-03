La historia de una Cenicienta de club desnudistas, "Anora", gana el Oscar a mejor película

LOS ÁNGELES (AP) — “Anora”, una historia de Cenicienta en un club de desnudistas sin el final de un cuento de hadas, fue coronada como mejor película en la 97a edición de los Premios de la Academia el domingo, entregando al melodrama de Sean Baker ambientado en Brooklyn el máximo galardón de Hollywood.

En una temporada de Oscar muy fluctuante, “Anora”, la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, emergió como la improbable favorita. La historia de Baker sobre una bailarina erótica que se fuga con el hijo de un oligarca ruso -inusualmente explicita para una ganadora a la mejor película- se hizo por solo 6 millones de dólares.

Pero los votantes del Oscar, que evitan las contendientes a éxitos de taquilla como “Wicked” y “Dune: Part Two” ("Duna: Parte Dos"), agregaron a “Anora” a una serie de recientes ganadoras de mejor película independientes, incluidas “Everything Everywhere All at Once” ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), “CODA” ("CODA: Señales del corazón") y “Nomadland”.

Para una industria cinematográfica que ha sido transformada por el streaming y humillada por la agitación económica, Baker y “Anora” personificaron una especie de pureza cinematográfica. Baker ha pedido el regreso al estreno exclusivo en cines de 90 días.

”¿Dónde nos enamoramos del cine? En el cine”, dijo Baker el domingo. “Cineastas, sigan haciendo películas para la pantalla grande”.

Al ganar personalmente cuatro premios Oscar el domingo, Baker empató la marca de Walt Disney, quien ganó por cuatro películas diferentes en 1954. Que Baker y Disney compartan el récord es irónico; su “The Florida Project” tuvo lugar en un motel de bajo presupuesto de Florida a la sombra de Disneyland.

”¡Larga vida al cine independiente!”, gritó Baker desde el escenario del Teatro Dolby.

Veintidós años después de ganar el premio al mejor actor por “The Pianist” (“El pianista”), Adrien Brody volvió a ganar el mismo Oscar por su interpretación de otro sobreviviente del Holocausto en "The Brutalist" (“El brutalista”) de Brady Corbet.

La victoria de Brody se produjo sobre Timothée Chalamet de “A Complete Unknown” ("Un cmpleto desconocido"), quien tenía la oportunidad de convertirse en el mejor actor galardonado más joven de la historia, un récord que poseía Brody, quien estaba por cumplor 30 cuando ganó por “The Pianist”.

“Estoy aquí una vez más para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra y la opresión sistemática y del antisemitismo, el racismo y la otredad”, dijo Brody. “Rezo por un mundo más saludable, más feliz y más inclusivo. Si el pasado puede enseñarnos algo, es a no dejar que el odio quede sin control”.

Mikey Madison ganó el premio a la mejor actriz por su actuación en “Anora”, una victoria que la impuso por encima de la favorita de la categoría, Demi Moore de “The Substance” ("La sustancia").

Sean Baker, el cineasta de “Anora”, ganó el premio al mejor director, mejor guion original y mejor edición.

“Quiero agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales”, dijo Baker, haciéndose eco de los comentarios que hizo cuando “Anora” ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. “Han compartido sus historias. Han compartido conmigo experiencias de vida a lo largo de los años. Mi más profundo respeto. Gracias. Comparto esto con ustedes”.

Por lo demás, los Oscar su amor, entregando premios a “Anora”, “Conclave”, “Wicked” y “The Substance”. Ocho de las 10 nominadas a mejor película se llevaron al menos un premio en el Dolby Theatre el domingo. Eso incluyó a la asediada contendiente de Netflix “Emilia Pérez”, que, a pesar de una reacción violenta a viejos tuits ofensivos de la estrella Karla Sofía Gascón, ganó el premio a la mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña.

“Soy una orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras”, dijo Saldaña. “Soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar un Premio de la Academia, y sé que no seré la última”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.