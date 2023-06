La historia del real madrid, no el dinero, motivó su fichaje, según bellingham

MADRID, 15 jun (Reuters) - La decisión de Jude Bellingham de fichar por el Real Madrid no se debió al dinero, sino al deseo de contribuir a la rica historia futbolística del equipo español, dijo el jueves el internacional inglés.

El Real Madrid confirmó oficialmente el miércoles el fichaje de Bellingham, procedente del Borussia Dortmund, en una operación valorada en 103 millones de euros (111,58 millones de dólares) más complementos, por la que el centrocampista firma un contrato de seis años.

El Dortmund dijo que la semana pasada había llegado a un arreglo con el Real Madrid sobre un acuerdo que podría aumentar la cantidad total hasta en un 30%.

"El dinero no es un problema para mí. No pienso en el dinero en absoluto cuando tomo este tipo de decisiones. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Juego por puro amor", declaró Bellingham a la prensa.

"No se trataba de que los otros equipos fueran malos o no fueran buenos, es sólo que, para mí, el Madrid es el más grande. (...) El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es muy alto. Su pedigrí en Europa es el mejor, así de simple".

"Me interesé mucho por eso. Creo que eso es lo que hace que el Madrid me atraiga. Tiene una gran historia y quieres ser uno de los jugadores que se sume a ella y siga haciéndola la más grande".

Bellingham se unirá a un formidable centro del campo del Real Madrid que cuenta con los veteranos Toni Kroos y Luka Modric, así como con jóvenes talentos como Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

"Lo que voy a aprender de Modric y Kroos es increíble. Su conocimiento del juego, su forma de jugar. La experiencia será fantástica para mí", afirmó Bellingham.

"Seré como una esponja a su alrededor, intentando robarles todo lo que tienen. Probablemente se enfadarán conmigo después de la primera semana o así, pero estoy deseando aprender de ellos".

El jugador de 19 años llevará el dorsal número cinco, el mismo que lució el excentrocampista del Real Madrid Zinedine Zidane, quien dejó el club en 2006, durante su etapa de cinco años en el Madrid como jugador.

"He dicho en muchas entrevistas lo mucho que admiro a Zinedine Zidane. El legado dentro del club y este número", dijo Bellingham.

"No intento ser igual que él, sólo intento ser Jude, pero sin duda es un pequeño homenaje a lo grande que fue".

El Real Madrid está en proceso de reconstrucción de su plantilla tras una serie de salidas de alto nivel y ha sido vinculado por medios británicos con movimientos para fichar al delantero del Tottenham Hotspur y de la selección inglesa Harry Kane, así como al delantero francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Bellingham se negó a comentar las informaciones: "(Kane) es un jugador de clase mundial, es mi capitán en la selección nacional. Le quiero como jugador y como persona".

"Pase lo que pase, no me corresponde a mí comentarlo. ¿Me gustaría jugar con un jugador como Kylian Mbappé? ¿A quién no?"

(1 dólar estadounidense = 0,9231 euros) (Información de Aadi Nair en Nashik, India; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters