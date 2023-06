La HKTDC Food Expo PRO y la Hong Kong International Tea Fair se llevarán a cabo juntas en agosto

Hong kong--(business wire)--jun. 28, 2023--

Organizadas por el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), la Food Expo PRO y la Hong Kong International Tea Fair se llevarán a cabo juntas del 17 al 19 de agosto de 2023 en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Las ferias reunirán una amplia gama de especialidades en alimentos y bebidas de todo el mundo, té y productos relacionados, y proporcionarán una plataforma de abastecimiento integral para importadores, mayoristas, minoristas, restaurantes, grupos de la industria hotelera, grandes almacenes y vendedores en línea afines. La feria estará abierta a todo el público con ingreso mediante entrada el último día (19 de agosto).

La HKTDC Food Expo PRO y la Hong Kong International Tea Fair tendrán lugar juntas en agosto (foto: Business Wire)

Food Expo PRO, el evento comercial clave de Asia en materia de alimentos y bebidas

Este año, el Food Expo Trade Hall se transformará en Food Expo PRO y se centrará en elementos del B2B (Business-to-Business), además de profundizar en estos, con miras a proporcionar una plataforma comercial integral de nivel profesional para ayudar a los actores de la industria de alimentos y bebidas a explorar oportunidades y establecer conexiones. La Food Expo PRO presentará la zona «Ciencia y tecnología de los alimentos» (Food Science and Technology), así como pabellones de varios países y regiones, incluidos China continental, Japón, Corea del Sur y Polonia, entre otros. Otras categorías de productos incluyen productos de alimentos y bebidas, envasado de alimentos, servicios de etiquetado y logística, productos de procesamiento de alimentos, maquinaria, y productos de alimentos y bebidas halal.

La Hong Kong International Tea Fair, que se celebra al mismo tiempo, reúne una amplia variedad de productos que incluyen té y productos relacionados, envasado de té, objetos para servir té y tecnología del té. Varias provincias de China continental instalarán pabellones grupales en la feria. Además, este año regresará el pabellón de Sri Lanka con productos de té de Ceilán de la región.

Las dos ferias seguirán adoptando el modelo EXHIBITION+ del HKTDC, que integra elementos en línea y fuera de línea, extendiendo las interacciones cara a cara de los eventos físicos hasta la plataforma de negocios inteligente, Click2Match, que estará abierta a los participantes del 10 al 26 de agosto.

Además, la International Conference of the Modernization of Chinese Medicine and Health Products (ICMCM), organizada por la Modernized Chinese Medicine International Association (MCMIA) junto con el HKTDC y ocho instituciones de investigación científica, se llevará a cabo en el mismo lugar los días 17 y 18 de agosto para brindar información profesional sobre la medicina china a la industria.

