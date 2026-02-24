La homofobia es tan grave como el racismo, dice arquero del Madrid tras suspensión de Prestianni

MADRID, 24 feb (Reuters) - El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, dijo que el racismo y la homofobia son igualmente inaceptables después de que Gianluca Prestianni, del Benfica, fue suspendido por un supuesto insulto racista a Vinicius Jr durante un partido de la Liga de Campeones la semana pasada

La UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni el lunes por un partido después de que el argentino fue acusado de insultar a Vinicius durante la victoria 1-0 del Real Madrid en el partido de ida de los playoffs de la Champions en Lisboa

Prestianni negó la acusación y dijo que el brasileño le había entendido mal, mientras que Aurelien Tchouameni, del Real Madrid, dijo que el argentino le había dicho que no había llamado "mono" a Vinicius, sino que le había dirigido un comentario homófobo

"Si dijo 'maricón', me parece igual de grave. Tanto el racismo, como la homofobia, son inaceptables; insultos igual de fuertes", dijo el portero en rueda de prensa

"También he visto las imágenes de la grada del Benfica. Es para parar el partido y echar a esa gente; debemos dejar de ser tan tontos como sociedad", señaló. "Porque un jugador te puede caer mejor o peor, pero hacer eso es lamentable. Tampoco sé si lo han condenado, si han dicho si van a perseguir a los que hicieron el gesto de monos"

Courtois también se mostró decepcionado por el hecho de que el entrenador del Benfica, José Mourinho, dijera que los aficionados fueron provocados por la celebración del gol de Vinicius

"Mourinho es Mourinho. Y tú siempre, como entrenador, vas a defender a tu club. Y lo que te ha dicho tu jugador. Lo único que sí me decepciona un poco es utilizar el festejo de Vini. Porque ahí, Vini no hizo nada malo. Festejó como festejan muchos rivales en nuestra contra, también", remarcó

Las normas de la UEFA establecen que "cualquier persona o entidad que insulte la dignidad humana de una persona" por motivos que incluyen la orientación sexual incurrirá en una suspensión mínima de 10 partidos

El árbitro detuvo el partido durante 11 minutos después de que Vinicius se quejó y Courtois dijo que los protocolos contra el racismo están mejorando. (Reporte de Silvio Castellanos en Madrid y Rohith Nair en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)