La hora de Achraf Hakimi, el ídolo local en la Copa de África

Ausente por precaución en los dos primeros partidos de Marruecos en la Copa de África de Naciones (CAN), Achraf Hakimi se estrenará por fin con la selección anfitriona en el duelo ante Zambia, el lunes en el cierre del Grupo A del torneo.

Los marroquíes, líderes de su llave, llegan al partido sin haber asegurado por ahora su boleto a los octavos de final, aunque su situación es muy favorable para conseguirlo.

Para terminar de lograr el pase, Marruecos ya avanzó que Hakimi, el ídolo de la hinchada local, estará sobre el césped.

"Achraf jugará mañana (lunes). Titular o no, será su primer partido de esta CAN. Es lo que queríamos y lo que habíamos previsto, queremos llegar lo más lejos posible y necesitamos a un Achraf que avance con el equipo y al que podamos conservar para toda la competición", afirmó el seleccionador Walid Regragui en una conferencia de prensa este domingo en Rabat.

- Recuperación contrarreloj -

Hakimi se lesionó en el tobillo izquierdo a principios de noviembre cuando jugaba con el Paris Saint-Germain ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, en una acción con el colombiano Luis Díaz.

El Balón de Oro africano no ha jugado desde entonces y en las últimas semanas estuvo inmerso en una carrera contrarreloj para poder participar en una Copa de África especial para él al ser Marruecos el país organizador.

El defensa, considerado a menudo el mejor lateral derecho del mundo, vio por lo tanto desde fuera la victoria de los Leones del Atlas en el partido inaugural ante Comoras (2-0) y el empate 1-1 ante Mali en el segundo partido de su grupo.

"Me frustra un poco no poder ayudar al equipo como me hubiera gustado, en el terreno de juego", admitió Hakimi en su intervención del domingo ante la prensa. "Pero también es un rol importante ayudar al equipo desde fuera. Es lo que estoy haciendo, ayudar al entrenador", subrayó.

Su simple presencia será sin duda una inyección de ilusión para los hinchas marroquíes, que por ahora están descontentos con el juego de su selección en este torneo.

"Jugamos en casa. Necesitamos el apoyo de todos los aficionados. No es normal que nos silben. Con el Paris Saint-Germain, recuerdo que cuando comenzamos la Liga de Campeones (en la pasada temporada, la 2024-2025) no ganábamos los partidos. Entonces dijeron que no éramos un gran equipo y que no teníamos un gran entrenador. Y al final fuimos campeones de Europa y luego subcampeones del mundo", recordó.

"Necesitamos que nuestros aficionados estén a nuestro lado. Es así como podremos ser campeones de África", sentenció.

- Madera de líder -

Las críticas de periodistas e hinchas se han centrado en los últimos días en el entrenador Walid Regragui, que destacó este domingo la importancia que tiene para su equipo poder contar con Hakimi.

"Creo que la gente no se da cuenta de lo que aporta Achraf a nuestro equipo. Jugamos dos partidos sin nuestro Balón de Oro, sin nuestro mejor jugador, sin nuestro líder, sin nuestro capitán", señaló.

"Tenemos el mejor jugador de África y uno de los mejores del mundo. Lo que hace en términos de liderazgo y lo que se cuida para volver es algo extraordinario", se enorgulleció Regragui.

La única duda ahora es saber si Achraf Hakimi estará en su once o no ante los zambianos, pero todo está preparado para la reaparición más esperada de esta CAN.