La hora de 'Don Stephen': Curry roza por fin su medalla de oro

Un pensamiento pasó por la mente de la leyenda Stephen Curry el jueves en el Bercy Arena. "No quería estar en el equipo que...", señaló sobre lo cerca que estuvo Serbia de romper la racha de cuatro oros consecutivos del Team USA. Respondió al reto con 36 puntos.

"El partido te dice lo que necesita. En el duelo anterior ganamos por 20 y estaba contento porque tuve tres tiros. Pero anoche la situación se estancó. Se puso caliente desde el principio y eso nos mantuvo con vida", relató el jugador este viernes en videoconferencia.

Dos veces campeón mundial con Estados Unidos (2010 y 2014), era una anomalía que Curry, a sus 36 años, nunca hubiera participado en unos Juegos Olímpicos.

Las circunstancias, explicó el base de Golden State Warriors, uno de los mejores jugadores de la historia en la NBA, antes de comenzar el torneo: "En 2012 no tenía el nivel para estar. En 2016 venía de las Finales y no sentí que tendría el descanso necesario para estar listo la siguiente temporada. Y en 2021 fue el año del covid, no era un buen momento".

En París sí, el cuatro veces campeón de la NBA se alistó con los otros dos mejores jugadores de los últimos 15 años, LeBron James y su excompañero en los Golden State Warriors Kevin Durant, para colgarse por fin el oro.

Discreto en los cuatro primeros partidos, el genio del triple abrió el tarro de las esencias para remontar ante Serbia el jueves en semifinales: Se fue hasta los 36 puntos con 9/14 en tiros de tres puntos.

"No quería estar en el primer equipo desde 2004 -derrota en semifinales ante Argentina- que no lograba el oro, quería el oro en mi única oportunidad", señaló sobre la racha de cuatro consecutivos para el Team USA, haciendo referencia indirecta a que en Los Ángeles-2028 tendrá 40 años.

- 'No pensar demasiado' -

Dos veces mejor jugador de la NBA, dos veces máximo anotador y MVP de las Finales en 2022, año de su último título, a Curry lo dirige en la selección su entrenador en los Warriors, Steve Kerr.

El base ha sido titular en los cinco partidos.

En los cuatro primeros Estados Unidos nunca se vio exigido, situación que cambió completamente ante Serbia, con el equipo contra las cuerdas desde el primer minuto. Se aferró a Curry, protagonista de una de esas rachas que le han hecho célebre: 14 puntos con cuatro triples en cuatro minutos.

"El reto es no pensar demasiado en cada posesión porque tenemos mucho talento, tenemos muchas opciones. En el último cuarto encontramos la manera, todos trabajamos juntos y nada fue forzado", añadió.

"Fue nuestra mejor versión, espero que seamos capaces de hacerlo durante 40 minutos y no solo diez", señaló sobre la final. "Será el partido de nuestra vida, una batalla, es lo que se supone que tienes que hacer para ganar una medalla de oro. Se trata de salir ahí fuera y demostrar los 'killers' que somos".

Pm/ma

AFP