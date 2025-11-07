La "Hormiga" González tendrá oportunidad en los próximos partidos amistosos de la selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El buen torneo del delantero Armando González fue recompensado el viernes cuando fue elegido por el entrenador Javier Aguirre para integrar la selección mexicana que disputará partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay.

La “Hormiga” González, de 22 años, vive su mejor torneo como profesional al sumar 11 goles que lo tienen empatado con otros dos jugadores como líder anotador del torneo Apertura cuando sólo resta una fecha en el calendario regular.

Si González logra mantenerse en la cima será el primer campeón anotador mexicano desde Uriel Antuna, en el Apertura 2023.

México enfrentará a Uruguay en Torreón, al norte del país, el sábado 15 de noviembre y tres días más tarde enfrentará a Paraguay en San Antonio, Texas.

Se trata de los últimos partidos de preparación en el año para el equipo mexicano. A principios de año hay planes para enfrentar a rivales centroamericanos, pero los encuentros no han sido confirmados.

González, quien milita con Chivas, seguramente tendrá oportunidad de mostrarse en el campo porque el equipo mexicano adolecerá la ausencia de Santiago Giménez y Julián Quiñones, quienes se lesionaron recientemente.

La buena nueva para el equipo mexicano es el regreso de su ariete titular Raúl Jiménez, quien se ausentó de los pasados dos encuentros por una lesión. También estará de regreso el volante por derecha Roberto Alvarado.

Equipo:

Arqueros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).

Zagueros: Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vázquez (Genoa, Italia), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Holanda).

Volantes: Edson Álvarez (Fenherbace, Turquía), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK, Grecia), Obed Vargas (Seattle, EE. UU.), Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros: Alexis Gutierrez (América), Roberto Alvarado (Chivas) y Diego Laínez (Tigres), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Chivas), Jorge Ruvalcaba (Pumas) e Hirving Lozano (San Diego, EE. UU.)