La huelga de handling en aeropuertos sigue con algunos retrasos y una cancelación en Cataluña

BARCELONA, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Aeropuerto de Barcelona ha registrado una cancelación de vuelo este domingo por la mañana, en el tercer día de huelga del personal de 'handling' en aeropuertos españoles, y algunos retrasos de hasta 3 horas, según datos recogidos por Europa Press.

Este sábado empezó la huelga de personal de tierra de la compañía Menzies, que se sumó a la huelga ya iniciada el viernes por la filial de Ryanair, Azul Handling.

En el Aeropuerto de Barcelona se ha cancelado un vuelo con destino a Londres de British Airways, una de las más de 10 aerolíneas que opera con Menzies.

Otros dos vuelos de Air Canada desde Barcelona han sido cancelados, aunque no están relacionados con el paro en España, sino con una huelga de auxiliares de vuelo de la compañía canadiense, que les ha obligado a suspender sus operaciones a nivel global, informa la aerolínea en un comunicado en X recogido por Europa Press.

UGT ya dijo el viernes que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados, asegura el sindicato.