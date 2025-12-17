La huelga de los trabajadores mantiene cerrado el Louvre

Los empleados del Louvre, que exigen mejores condiciones laborales, votaron por unanimidad una segunda jornada de huelga este miércoles, por lo que el museo parisino seguirá cerrado, informaron los sindicatos.

"El preaviso de huelga se ha mantenido y la huelga se ha votado por unanimidad", declaró a la prensa Valérie Baud, representante del sindicato CFDT, frente al museo de la capital francesa.

"Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal", escribió por su parte el sindicato CGT en Instagram.

En el exterior, frente a la pirámide principal, un cartel informaba de la situación a los numerosos visitantes que se encontraron con las puertas cerradas.

La primera jornada de huelga tuvo lugar el lunes. El martes es el día de cierre semanal.

El museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de US$100 millones.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.