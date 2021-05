La IA de NEC apoya a los médicos en la detección de neoplasia en casos de síndrome de Barrett durante procedimientos endoscópicos

Tokio--(business wire)--may. 28, 2021--

NEC Corporation (NEC; TOKIO: 6701) anunció hoy el desarrollo de una tecnología de IA para apoyar a los médicos en la detección de neoplasia en casos de síndrome de Barrett durante procedimientos endoscópicos. Se trata de la primera tecnología de este tipo en el mundo que cumple con los requisitos del marcado CE, una norma europea sobre seguridad, salud y medio ambiente (*1), y será lanzada con el nombre de WISE VISION® Endoscopy. Estará disponible en breve en Europa para ayudar a los médicos en la detección de neoplasia de Barrett (*2).

Provided by Professor Pradeep Bhandari: “Once the neoplasia is found, the system takes a still image and transfers it to the top right corner of a screen as a reference image for endoscopists. It also has a heat map which shows the area of the AI-predicted neoplasia.” (Graphic: Business Wire)

Este software se conecta a procesadores de endoscopia y notifica automáticamente a los usuarios de una posible neoplasia de Barrett a partir de imágenes capturadas durante procedimientos endoscópicos.

El síndrome de Barrett es una afección precancerosa en la que el epitelio del esófago es reemplazado por un epitelio parecido al gástrico. Los pacientes con síndrome de Barrett tienen un riesgo entre 30 y 40 veces mayor de desarrollar cáncer de esófago en comparación con la población normal (*3).

Sin embargo, si el cáncer se puede detectar en una etapa temprana, entonces es posible extirparlo mediante endoscopio, y el paciente se cura.

Para ayudar a resolver este problema, NEC colaboró con el profesor Pradeep Bhandari (Portsmouth, Reino Unido), presidente del Comité de Investigación de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (European Society of Gastrointestinal Endoscopy, ESGE), en el desarrollo de esta tecnología nueva para ayudar a los médicos en la detección de neoplasia de Barrett durante el examen. Para desarrollar esta solución, NEC aplicó su tecnología de reconocimiento facial, que ha recibido excelentes evaluaciones (*4) del Instituto Nacional de Normas y Tecnologías (National Institute of Standards and Technology, NIST) de los Estados Unidos, y pertenece a la cartera de tecnologías de IA de última generación de NEC, “NEC the WISE”.

“Estoy encantado de que NEC, uno de los líderes mundiales en tecnología de IA, se haya adentrado en el campo de la endoscopia y desarrollado WISE VISION® Endoscopy para detectar y ayudar a tratar la neoplasia gastrointestinal”, afirmó el profesor Pradeep Bhandari, presidente del Comité de Investigación de la ESGE.

