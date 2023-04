La IA generativa incrementará la eficiencia y la competitividad en el sector legal, según expertos

La inteligencia artificial (IA) generativa puede ayudar a que las asesorías jurídicas de empresas y las firmas de abogados incrementen su competitividad, eficiencia y precisión, según han afirmado varios expertos, que consideran que esta tecnología acabará integrándose en el día a día de los equipos legales.

Así se ha puesto de manifiesto en un foro de debate de la abogacía de los negocios organizado este jueves en Barcelona por Esade Law School --la Facultad de Derecho de Esade-- en colaboración con Lawyers for Projects, empresa de servicios legales flexibles, y Lefebvre, proveedor de tecnología y contenido jurídico.

La CEO de Lawyers for Projects, Laia Moncosí; la directora del programa INON de operaciones legales y 'legaltech' de Esade Law School, Eugenia Navarro; la responsable de Innovación de Lefebvre Sarrut Group, María de la O Martínez; el vicepresidente de Legal en la Unidad de Negocio Ibérica en Coca-Cola Europacific Partners, Juan A. de Rueda; el director de Asesoría Jurídica Corporativa de VidaCaixa, Daniel López Rodríguez; y el responsable de Legal y Cumplimiento Normativo de Rakuten TV, Jorge Monclús, han analizado los retos de la transformación digital en el sector legal tras la irrupción de la IA generativa.

Según estos profesionales, el futuro del sector pasa por una alianza digital que favorezca la automatización de las tareas de menor valor añadido y permita a los abogados centrarse en las cuestiones estratégicas y la toma de decisiones complejas.

Pero también creen que este proceso de transformación todavía se encuentra en una fase incipiente y que la falta de una regulación específica, unida al reto de aprender a utilizar la IA de manera ética y responsable, continúa despertando ciertas reticencias.

Los abogados deberán aprender a usar la ia

En opinión de Moncosí (Lawyers for Projects), "la inteligencia artificial generativa no sustituirá a los abogados por regla general", sino que "solo lo hará con aquellos que no sepan integrarla en su día a día".

"La potencial pérdida de puestos de trabajo es uno de los principales desafíos que afrontaremos tras su llegada. Sin embargo, también puede generar nuevas oportunidades laborales y contribuir a mejorar la eficiencia en el desarrollo de la profesión, o incluso proporcionar un acceso más universal a la justicia", ha señalado.

Por su parte, Navarro (Esade) ha indicado que la gran novedad de la IA generativa, que dará inicio a "una nueva era como hace unos años lo hizo Internet", es "su valor para crear contenido único y nuevo". "Modelos como ChatGPT hacen reflexionar a los abogados sobre cómo pueden transformar la profesión y tendrán un impacto relevante en los servicios legales en investigación, redacción, servicio al cliente y en la forma de entrenar y formar a los abogados", ha comentado.

En cualquier caso, Navarro ha dejado claro que la tecnología "requiere de la interpretación, de la aplicación del conocimiento y de la experiencia humana, así como de las consideraciones éticas y legales". Comienza, a su juicio, "una era fascinante en el sector legal en la que la tecnología va a generar retos y nuevas áreas del derecho sin reemplazar al abogado".

Para la representante de Lefebvre, la aplicación de la inteligencia artificial en los servicios legales ya es una realidad. "En nuestro caso hemos combinado IA generativa, algoritmos de búsqueda híbrida y los contenidos únicos de Lefebvre", lo que permite "ofrecer respuestas precisas y actualizadas" y poner a disposición del profesional "una nueva manera de definir, precisar y ampliar la búsqueda sobre el contenido jurídico", ha declarado Martínez.

Uso en servicios de menor añadido

Desde el punto de vista de De Rueda, los beneficios que puede aportar la IA generativa variarán mucho en función de las necesidades de cada organización. "En el caso de Coca-Cola, vemos ventajas prácticas en la redacción y revisión de contratos, así como en estudiar la posibilidad de adoptar una asesoría legal automatizada para aquellos servicios que supongan un menor valor añadido y que, sin embargo, requieren el uso de muchos recursos", ha precisado.

Asimismo, ha afirmado que esta tecnología "será especialmente utilizada por las primeras líneas de negocio" y que "el verdadero reto para las asesorías jurídicas y las firmas de abogados estará en saber mitigar los riesgos que se deriven de este uso".

El director de Asesoría Jurídica Corporativa de VidaCaixa piensa que la inteligencia artificial generativa va a ser "un elemento transformador" en el ámbito legal y aportará "muchas más oportunidades que desafíos". "La tecnología es catalizadora del cambio y debemos entenderla como una herramienta más que permitirá centrarnos en el valor añadido", ha destacado López, convencido de que los abogados deben situarse "a la vanguardia de la técnica" e "integrar todos los desarrollos en su propuesta diferencial".

Por último, Monclús (Rakuten TV) ha subrayado que "la IA generativa ha llegado para quedarse" y que va a cambiar el día a día tanto del abogado actual como de las nuevas generaciones. A su modo de ver, uno de los principales saltos disruptivos se dará en las firmas de abogados: "Nos ayudarán a las asesorías jurídicas a tener un servicio más eficiente, posiblemente más económico, pero, sobre todo, que nos garantice fiabilidad y nos ayude a reducir riesgos legales de una manera efectiva".

