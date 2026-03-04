La IA podría crear puestos de trabajo en lugar de destruirlos, según el blog del BCE

FRÁNCFORT, 4 mar (Reuters) - El creciente uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas podría estar creando puestos de trabajo en la eurozona, en lugar de destruirlos, como muchos temen, según argumentaba el miércoles una entrada del blog del Banco Central Europeo.

Los economistas han estado debatiendo si la IA podría dejar sin trabajo a los empleados de oficina, y un estudio reciente del Instituto Ifo de Alemania reveló que más de una cuarta parte de las empresas alemanas esperan que la IA provoque recortes de empleo en los próximos cinco años.

Sin embargo, la propia encuesta del BCE sobre el acceso de las empresas a la financiación reveló que las empresas que hacen un uso significativo de la IA son más propensas a contratar personal adicional a corto plazo.

"En otras palabras, las empresas que hacen un uso intensivo de la IA tienden, en promedio, a contratar en lugar de despedir", afirma la entrada del blog, que no refleja necesariamente la opinión del BCE.

Las empresas que tienen previsto invertir en IA también son más propensas a tener expectativas positivas sobre el crecimiento futuro del empleo, argumenta el blog.

"Esto es cierto independientemente del nivel de inversión previsto en IA y sugiere que tampoco es probable que se produzca una pausa en la contratación debido a la inversión en tecnología de IA durante el próximo año", afirma el blog, escrito por dos economistas del BCE.

Sin embargo, las perspectivas pueden cambiar a más largo plazo, según los autores. La mayoría de las encuestas más pesimistas abarcan horizontes más largos que la propia pregunta del BCE y las perspectivas podrían cambiar una vez que la IA comience a transformar significativamente los procesos de producción. (Información de Balazs Koranyi; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)