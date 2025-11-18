La IA revive al dramaturgo francés Molière con una nueva obra

Por Manuel Ausloos

PARÍS, 18 nov (Reuters) - ¿Cuál habría sido la siguiente obra de Molière si el dramaturgo francés del siglo XVII no hubiese muerto en el escenario mientras representaba "El enfermo imaginario"? Esa es la pregunta que unió a estudiosos franceses, artistas y una empresa de inteligencia artificial.

El resultado es "L'Astrologue ou les Faux Presages" (El astrólogo o los falsos presagios), una comedia que se estrenará el año que viene en el Palacio de Versalles, donde Luis XIV, mecenas de Molière, tenía su corte.

"Lo que pensamos fue: vamos a intentar recrear un poco el proceso creativo de Molière usando el estado actual de la IA", explica Hugo Caselles-Dupré, investigador en el uso de la IA para la creación artística, que participó en el proyecto.

Molière es un icono en Francia, hasta el punto de que a veces se habla del francés como "la lengua de Molière". Sus obras, caracterizadas por el ingenio satírico y el comentario social, se enseñan en los colegios franceses y se representan en los teatros del mundo francófono.

A pesar del mecenazgo de Luis XIV, Molière vivió en la miseria durante muchos años y murió de agotamiento a la edad de 51 años, dejando a sus admiradores preguntándose quién habría sido su próximo objetivo.

Según el proyecto "Molière ex machina", respaldado por la empresa francesa de inteligencia artificial Mistral AI, Moliere podría haberse mofado de los astrólogos.

"Buscamos el tipo de obra que podría haber escrito. Uno de los temas que abordó, pero sutilmente entretejido en varias de sus otras obras, es la astrología", explicó Mickael Bouffard, historiador del arte y director de la obra.

La trama gira en torno a Geronte, un burgués crédulo que cae presa de un astrólogo fraudulento que planea casar a su hija con un falso fabricante de pelucas, a pesar de que ella está enamorada de otro.

La obra no es producto solo de la IA. La producción fue retocada por eruditos e investigadores que corrigieron inexactitudes históricas y otros detalles.

Pero el modelo ofreció a los estudiosos una comprensión más profunda del oficio de Molière, más de 350 años después de su muerte.

"He aprendido cosas sobre Molière que se me habían escapado por estar tan dispersas en su obra", dijo Bouffard.